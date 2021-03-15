Lise 1. dönem sınav sonuçları | Lise yüz yüze 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

Lise 1. dönem yüz yüze sınav haberi. Liselerde okuyan 5 milyon 630 bin 652 öğrenci 8 Mart’tan itibaren okullarda yüz yüze sınava giriyor. Korona salgını nedeniyle birinci dönemde yapılamayan yüz yüze sınavlar liselerde 8 Mart’ta yapılmaya başlandı. Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak.

lise 1. dönem yüz yüze sınavı ne zaman sona erecek?

Lise yüz yüze 1. dönem sınavı ne zaman tamamlanacak? Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.

Lisesi yüz yüze 1 dönem sınav sonuçları

Lisesi yüz yüze 1 dönem sınav sonuçları ne zaman açıklananı da yine lise sınavına katılan öğrenciler tarafnıdan merak ediliyor. MEB lisesi yüz yüze 1 dönem sınav sonuçları 29 Mart’tan sonra açıklanması bekleniyor.