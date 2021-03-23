Lise 1 (9. sınıf) sınavlar iptal mi?
Liselerde sınavların ne zaman yapılacağı merak edilirken son dakika Milli Eğitim Bakanlığı'nda açıklama geldi. 9. sınıflarda sınavlar iptal mi oldu? İlk dönem sınavlarını tamamlayan 9. sınıflar 2. dönem sınavlarının tarihini merak ediyordu. Peki, lise 1. sınıf 9. sınıflarda sınavlar iptal mi edildi, ertelendi mi?
Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi soruları gündemdeki yerini korurken, konuya ilişkin son dakika kararı Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi.
Lise 1 (9. sınıf) sınavlar iptal mi?
Lise 9. sınıf sınavları 29 Mart 2021 tarihinde yapılacaktı fakat sınavlar 3 Mayıs tarihine ertelendi.