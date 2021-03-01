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Eğitim Lisansüstü programlara başvuru şartları neler? Lisansüstü programları giriş başarı puanı kaç?
Eğitim

Lisansüstü programlara başvuru şartları neler? Lisansüstü programları giriş başarı puanı kaç?

Lisansüstü programlara başvuru şartları neler? Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Adaylar, Dotora ve Tezli Yüksek Lisans programları için bir, Tezsiz Yüksek Lisans programları için en fazla iki farklı programa başvurabilirler. Peki lisansüstü programları giriş başarı puanı kaç?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 18:08:00 - 2021-03-01 18:09:19
Lisansüstü programlara başvuru şartları neler? Lisansüstü programları giriş başarı puanı kaç?

Mezuniyet  not  ortalaması, 100’lük  sistemden  farklı  ise,  mezuniyet  not  ortalamalarının  dönüşüm  hesabında  adayın  mezun olduğu  yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript ya da dönüşüm puanını gösterir onaylı belge esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın dönüşüm tablosu kullanılır. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puan şartı aranmamaktadır. Uluslararasıöğrenciler için ALES puan şartı aranmamaktadır. ALES sınavının geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır.

Lisansüstü programlara başvuru şartları neler?

Yabancı Dil Şartı; Doktora  programlarına  başvuracak  adaylar  Üniversitelerarası  Kurulca  kabul  edilen  İngilizce,  Fransızca,  Almanca,  Farsça  ve Arapça dillerin birinden YDS, ÜDS,  KPDS ve YÖK(Yükseköğretim Kurulu) tarafından geçerliliği kabul edilen sınavların birinden en az 55 puan almaları gerekmektedir. Tezsiz Lisansüstü programlardan kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara katkı payı iadesi yapılmayacaktır. Enstitümüz Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere isteğe bağlı İngilizce hazırlık uygulanacaktır. (Başvurular en az 20 olması halinde uygulanacaktır.) Adaylar başvuru koşullarını sağladıkları birden fazla en çok 3 (üç) Anabilim Dalına müracaat edebilir. Lisansüstü Giriş Başarı Puanları (LÜGBP) Lisansüstü  programlara  başvurularda  LÜGBP’e  göre  sıralama  yapılır.  Lisansüstü  giriş  başarı  puanları  (LÜGBP) aşağıdaki tablolardaverildiği şekilde hesaplanır.)Lisansüstü giriş başarı puanları (LÜGBP) 60’ın altında olanların değerlendirmesi yapılmayacaktır.

Giriş SınavlarıTemel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İktisat Anabilim DallarındaLisansüstü Programlarında giriş sınavları yazılı, Türk Dili ve Edebiyatı veSınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarındaise yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır. İşletme ve İktisat İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrenimücreti 4.800 TL olup, 3 eşit taksitle (1.600 TLX3=4.800 TL) ödenecektir.

Uluslararasıöğrencilerde TÖMER  belgesi.  (zorunlu)  (Lisans  eğitimini  Türkiye  de  almış  adaylardan  istenmez.)  TÖMER  belgesi  olmayan  adaylar Üniversitemizde Türkçe Dil Eğitimi almak şartı ile kayıt yaptırabilirler. Aksi durumda ilgili Lisansüstü programda ders aşamasına geçemezler.

Lisansüstü programları giriş başarı puanı kaç?

Temel İslam Bilimleri,Felsefe ve Din Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatıve Sınıf Öğretmenliği Anabilim DallarıYüksek Lisans Programı veTemel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim DallarıDoktora Programı Giriş Başarı Puan Hesaplama

 

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