Lisansüstü programlara başvuru şartları neler? Lisansüstü programları giriş başarı puanı kaç?

Mezuniyet not ortalaması, 100’lük sistemden farklı ise, mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript ya da dönüşüm puanını gösterir onaylı belge esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın dönüşüm tablosu kullanılır. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puan şartı aranmamaktadır. Uluslararasıöğrenciler için ALES puan şartı aranmamaktadır. ALES sınavının geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır.

Lisansüstü programlara başvuru şartları neler?

Yabancı Dil Şartı; Doktora programlarına başvuracak adaylar Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen İngilizce, Fransızca, Almanca, Farsça ve Arapça dillerin birinden YDS, ÜDS, KPDS ve YÖK(Yükseköğretim Kurulu) tarafından geçerliliği kabul edilen sınavların birinden en az 55 puan almaları gerekmektedir. Tezsiz Lisansüstü programlardan kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara katkı payı iadesi yapılmayacaktır. Enstitümüz Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere isteğe bağlı İngilizce hazırlık uygulanacaktır. (Başvurular en az 20 olması halinde uygulanacaktır.) Adaylar başvuru koşullarını sağladıkları birden fazla en çok 3 (üç) Anabilim Dalına müracaat edebilir. Lisansüstü Giriş Başarı Puanları (LÜGBP) Lisansüstü programlara başvurularda LÜGBP’e göre sıralama yapılır. Lisansüstü giriş başarı puanları (LÜGBP) aşağıdaki tablolardaverildiği şekilde hesaplanır.)Lisansüstü giriş başarı puanları (LÜGBP) 60’ın altında olanların değerlendirmesi yapılmayacaktır.

Giriş SınavlarıTemel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İktisat Anabilim DallarındaLisansüstü Programlarında giriş sınavları yazılı, Türk Dili ve Edebiyatı veSınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarındaise yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır. İşletme ve İktisat İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrenimücreti 4.800 TL olup, 3 eşit taksitle (1.600 TLX3=4.800 TL) ödenecektir.

Uluslararasıöğrencilerde TÖMER belgesi. (zorunlu) (Lisans eğitimini Türkiye de almış adaylardan istenmez.) TÖMER belgesi olmayan adaylar Üniversitemizde Türkçe Dil Eğitimi almak şartı ile kayıt yaptırabilirler. Aksi durumda ilgili Lisansüstü programda ders aşamasına geçemezler.

Lisansüstü programları giriş başarı puanı kaç?

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