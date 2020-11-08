Forex hesabı aç | Yatırım yapmak isteyenler son dönemde sık sık Forex hesaplarını araştırıyor. Peki, Forex nedir? | Forex hesabı açmak ücretli mi?

Forex nedir?

Milyonlarca kişi Forex’in ne olduğunu merak ediyor. Forex uluslararası finans piyasasına verilen isimdir. Yani Forex bir ülkenin para birimi ile başka bir ülkenin para birimi arasındaki değişim oranından faydalanılarak, döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamını belirtir.

Forex hesabı aç

Forex aç | Forex işlemlerinizi bankalar ya da aracı kurumlar vasıtasıyla yapabilirsiniz. Forex hesabını güvendiğiniz bir şirketin web sitesi üzerinden de yapabilirsiniz. İstenilen bilgileri doldurduğunuzda hesabınızı açabilirsiniz. Forex hesapları ücretli olarak açılıyor. Bazı şirketler kullanıcılarına 15 günlük ücretsiz Forex imkanı sağlıyor.

Lisanslı Forex şirketleri

En iyi Forex şirketleri | Ülkemizde ve dünyada pek çok Forex şirketi bulunuyor. Tercih edeceğiniz, işlem yapacağınız şirket hakkında önceden bir araştırma yapmanızda yarar var. Bunun için söz konusu şirketlerde işlem yapmış kişilerin deneyimlerini okuyabilirsiniz.

Forex şirketi aç

Forex şirketi nasıl açılır? | Forex şirketi açmak isteyenler bunun için takip etmeleri gereken yasal adımları merak ediyor. Öncelikle bir şirket açmalısınız. Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) şirket kurduğunuzu bildirmeniz gerekiyor.