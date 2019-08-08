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"Lisanslı depo sayısı iki katından fazla arttı"

İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz:- "2017'den bugüne lisanslı depo sayısı iki katından fazla artarak 80 sayısına ulaştı. 83 lisanslı depo da onay bekliyor. Yani süratle büyüyen bir yapıdan bahsediyoruz. Biz yatırımcı olarak bu sistemde yerimizi vakit kaybetmeden almalıyız"

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:49
"Lisanslı depo sayısı iki katından fazla arttı"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, 2017'den bugüne lisanslı depo sayısının iki katından fazla artarak 80'e ulaştığını belirterek, "83 lisanslı depo da onay bekliyor. Yani süratle büyüyen bir yapıdan bahsediyoruz. Biz yatırımcı olarak bu sistemde yerimizi vakit kaybetmeden almalıyız." ifadelerini kullandı.

Kopuz, yaptığı açıklamada, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın (TÜRİB) yeni ve önemli bir yatırım aracı olduğunu vurgulayarak, üreticiler, tüccarlar ve yatırımcıların bu sistemdeki yerini vakit kaybetmeden alması gerektiğini bildirdi.

TÜRİB'in başlıca amacının, elektronik ürün senetlerinin ticaretini yürütmek olduğunu belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu sayede tarım müstahsilleri ve tüketicilere yatırımcı olabileceklerdir. Ayrıca Türkiye Ürün İhtisas Borsası, çiftçimizin ürettiği ürünlerin doğru fiyatlardan işlem gördüğü bir platform da olacaktır. Böylece ülkemiz ekonomisinin büyümesine de destek olunacaktır. 2017 yılında yaptığım bir konuşmada, ürün ihtisas borsalarından bahsetmiştim. Lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere ait ürün senetlerinin işlem göreceğini ve ülkemizin tarımsal ürünlerinin gerçek değerini bulacağını belirtmiştim. O günden bugüne lisanslı depo sayısı iki katından fazla artarak 80 sayısına ulaştı. 83 lisanslı depo da onay bekliyor. Yani süratle büyüyen bir yapıdan bahsediyoruz. Biz yatırımcı olarak bu sistemde yerimizi vakit kaybetmeden almalıyız. Zaten daha önce bazı ticaret borsaları üzerinden Elektronik Ürün Senetleri, yani ELÜS’ler işlem görüyordu. Yeni dönemde ticaret borsaları devreden çıktı. TÜRİB’e internet sitesi üzerinden doğrudan yatırım yapmanın yolu açıldı. Biz de gerekli başvurularımızı yaptık, TÜRİB’i İstanbul’da temsil etmek için acente yetkisini aldık."

Kopuz, artık İstanbul Ticaret Borsası’na başvurup kayıt oluşturulup şifre alınabileceğini aktararak, "İnternet sitesi üzerinden işlemlere başlıyorsunuz. Bu treni ne kadar erken yakalarsak bu sistemin nimetlerinden o kadar faydalanırız. Hem kaydınızı hem de işlemlerinizi nasıl yapacağınız konusu hakkında İSTİB çalışanları size yardımcı olacaktır. Bu fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.


- "Faiz indirimlerini diğer özel bankaların da takip etmesi gerekiyor"


Ali Kopuz, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 20’nin altına düşürmesi sonrası devlet bankalarının konut kredilerinde faizleri yüzde 1'in altına çekmesinin piyasayı hareketlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İndirim sonrası yaşanan hareketliliğin diğer sektörlere de yansıyacağını yakın zamanda görmeyi ümit ediyorum. Kamu bankalarının yaptığı bu faiz indirimlerini, diğer özel bankaların da takip etmesi gerekiyor. Biz her zaman faizlerin yüksek olduğunu söylüyoruz. Faizler yüksek olduğu için de hem yatırımların hem tüketici harcamalarının durgunlaştığını belirtiyoruz. Düşen faiz sonrası patlayan kredi talebi haklılığımızı yine gösterdi. Faizlerin düşmeye devam etmesiyle piyasa çarklarının daha kolay döneceğini de göreceğiz."


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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:49
  1. İSTİB

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