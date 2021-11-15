Lisanslı depo destekleri belli oldu

Buna göre depolarda tutulan buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, ayçiçeği, soya fasulyesi, pamuk, fındık, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm, zeytin, zeytinyağı ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) kayıtlı üretici ve üretici örgütlerine hem kira hem nakliye hem de analiz ücreti destekleme ödemesi yapılacak. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik ile pirinç için aylık ton başına 6 lira kira, 25’er lira nakliye ve analiz desteği verilecek. Mercimek, nohut, fasulye ile soya fasulyesi için 8 lira kira, 25’er lira nakliye ve analiz yardımı yapılacak.

Örgütlere de ödeme yapılacak

Kira desteğinden yararlanan üretici ve üretici örgütlerine, başvuru yapmaları durumunda ürün miktarı üzerinden üst tonaj sınırı aşılmamak kaydıyla nakliye desteği sağlanacak. Depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analiz başına belirlenen miktarlarda analiz ücreti desteği ödenecek. Ödemeler bireysel olarak başvuran üreticiler için doğrudan üreticilere gerçekleştirilecek. Ayrıca üreticilerden aldıkları ürünleri lisanslı depo işletmelerine getiren üretici örgütlerine yapılacak. Lisanslı depo işletmesinde el değiştirerek ticarete konu olmuş ürünlere kira, nakliye ve analiz desteği ödemesi yapılmayacak.

Ödeme dönemleri belli oldu

Bu yılın üretim sezonuna ait kira, nakliye ve analiz desteği için 1 Ekim 2021 ve 30 Haziran 2022 tarihleri arasında müracaat edilecek. Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri, yılda en az iki defa olmak üzere Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce açıklanacak tarihlerde yapılacak.