  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Lisanslı depo destekleri belli oldu
Ekonomi

Lisanslı depo destekleri belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere ödenecek kira, nakliye ile analiz desteklerinin tutarları belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 16:40:00 -
Lisanslı depo destekleri belli oldu

Buna göre depolarda tutulan buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, ayçiçeği, soya fasulyesi, pamuk, fındık, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm, zeytin, zeytinyağı ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) kayıtlı üretici ve üretici örgütlerine hem kira hem nakliye hem de analiz ücreti destekleme ödemesi yapılacak. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik ile pirinç için aylık ton başına 6 lira kira, 25’er lira nakliye ve analiz desteği verilecek. Mercimek, nohut, fasulye ile soya fasulyesi için 8 lira kira, 25’er lira nakliye ve analiz yardımı yapılacak.

Örgütlere de ödeme yapılacak

Kira desteğinden yararlanan üretici ve üretici örgütlerine, başvuru yapmaları durumunda ürün miktarı üzerinden üst tonaj sınırı aşılmamak kaydıyla nakliye desteği sağlanacak. Depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analiz başına belirlenen miktarlarda analiz ücreti desteği ödenecek. Ödemeler bireysel olarak başvuran üreticiler için doğrudan üreticilere gerçekleştirilecek. Ayrıca üreticilerden aldıkları ürünleri lisanslı depo işletmelerine getiren üretici örgütlerine yapılacak. Lisanslı depo işletmesinde el değiştirerek ticarete konu olmuş ürünlere kira, nakliye ve analiz desteği ödemesi yapılmayacak.

Ödeme dönemleri belli oldu

Bu yılın üretim sezonuna ait kira, nakliye ve analiz desteği için 1 Ekim 2021 ve 30 Haziran 2022 tarihleri arasında müracaat edilecek. Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri, yılda en az iki defa olmak üzere Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce açıklanacak tarihlerde yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul yapımcısından bomba bir dizi geliyor:
Medya

Diriliş Ertuğrul yapımcısından bomba bir dizi geliyor:

Dünyayı kasıp kavuran Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Kemal Tekden, Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli isimli dönem dizisini ekranlara g..
Rusya'dan S-400 açıklaması! Türkiye'ye transfer başladı
Teknoloji

Rusya'dan S-400 açıklaması! Türkiye'ye transfer başladı

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, S-400 savunma füzelerinin bazı parçalarının Türkiye'de üret..
İran’dan Türkiye açıklaması! ‘Uzun vadeli hazırlayacağız’
Dünya

İran’dan Türkiye açıklaması! ‘Uzun vadeli hazırlayacağız’

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye ile uzun vadeli iş birliği için yol haritası hazırlayacaklarını belirtti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay