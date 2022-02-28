Lisans öğrencilerine müjdeli haber! Bin 250 liraya çıkartıldı
Başkan Erdoğan, lisans öğrencilerine verilen 750 liralık bursun yüzde 67'lik artışla bin 250 liraya çıkarıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek millete seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müjdeleri peş peşe sıraladı.
Bin 250 TL'ye yükseltildi
Lisans eğitimi gören öğrencilere verilen burs miktarının artırılacağını duyuran Başkan Erdoğan, "Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.
TÜBİTAK bursları hakkında konuşan Erdoğan şöyle devam etti:
"TÜBİTAK'tan yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir."