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Lipödemi obezite ile karıştırmayın

Balıkesir Devlet Hastanesinde görevli Fizyoterapist, Prostetist – Ortotist Özden Certel, lipödem hastalığı evreleri ve tedavisi hakkında bilgiler vererek lipödemin obezite ile karıştırılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:27
Lipödemi obezite ile karıştırmayın

Balıkesir Devlet Hastanesinde görevli Fizyoterapist, Prostetist – Ortotist Özden Certel, lipödem hastalığı evreleri ve tedavisi hakkında bilgiler vererek lipödemin obezite ile karıştırılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.


Balıkesir Devlet Hastanesinde görevli Fizyoterapist, Prostetist – Ortotist Özden Certel lipödemin ağrılı yağlanma sendromu olarak da bilindiğini, yağ dokunun patolojik birikimi ve dağılımı ile bacak ve kollarda ilerleyici, simetrik genişlemelere yol açan ağrılı bir durum olarak belirtti. Lipödemin çoğunlukla kadınlarda görünün bir hastalık olduğunu hatırlatan Özden Certel, “Binici pantolonu görünümlü anormal, simetrik şişliktir. Hormonel değişiklikler ve gebelikten etkilenebilir. Obezite ile karıştırılmamalıdır. Kilo verin, egzersiz yapın denilen hastalar başarılı olamazlar çünkü kilo verdikçe; etkilenmeyen bölge incelir, etkilenen bölgede değişiklik olmaz. Çirkin görünüm, ağrı, etek, dar pantolon giyememek, çizme kullanamamak, rahat spor yapamamak, stres, anksiyete, depresyon, sosyal sorunlara sebep olur ve yaşam sevincini azaltır. Dokunma ile ağrı, en ufak çarpmada morluklar oluşabilir” dedi.



Lipödemin evreleri ve tedavisi


Hastalığın evreleri ve tedavisi hakkında da bilgiler veren Fizyoterapist Certel, “Hastalığın 1. evresinde; düzenli, pürüzsüz kalınlaşma olur. 2. evresinde ise deri yüzeyinde düzensiz kabarıklıklar belirecektir. 3. evresinde; şekil bozukluğu ile yağ kabarıklıkları, deri katlantıları oluşur. 4. evresinde; lipolenfödem tablosu gelişecektir. Lenfatik yük arttıkça; lenfatik fonksiyonların yerine yetirilememesi (disfonksiyon) gelişecek, özbakım azalacak, cilt elastikiyeti azaldıkça yaralanma riski artacaktır. Tedavide, yağ alınması ile sorun çözülemez çünkü bu problem aynı zamanda damarsal bir problemdir. Dikkat edilmezse ciddi sorunlara yol açabilir. Hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar da eşlik edip, tedavi edilmezse, yükün artmasıyla eklem sorunları, metabolik sorunlar ve psikolojik problemler artabilir. Değerlendirilen hastaya manuel lenf drenaj (MLD), bası giysisi, cilt bakımı, egzersiz programları ihtiyaca göre uygulanır. MLD biriken sıvıları ödemli bölgeden alıp, sağlam bölgeler kanalıyla azaltan bir drenaj sistemidir. Evresine göre bandajlama ve hasta kullanımına uygun bası giysisi seçilir. Tedavi sonunda fonksiyonel rehabilitasyon, self tedavi eğitimi, takip programı verilir. Varis çorabı kullanılmaz. Bası giysisini giyip- çıkarma ve bakımı hastaya öğretilir. Yenileme süresi değerlendirilir. Spor, özbakım, beslenme, travmadan kaçınma, sigara kullanmama, güneş yanıklarından korunma tedavinin bütünlüğünü sağlar. Egzersizde hedef; kasları çalıştırmak, lenfatik drenajı artırmak, ödemi ve obezite riskiniazaltmaktır. Yüksek yoğunluklu, travma riski taşıyan egzersizlerden kaçınılmalıdır. Cilt kuruluk, çatlak, deri katlantıları ve yara bakımından değerlendirilmelidir. Hasta sıyrık, sinek ısırığı, enjeksiyonlardan korunmalıdır. Tedavi alan hastalarımız, bütün bu yönlerden değerlendirilmektedir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:27
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