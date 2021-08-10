Lionel Messi'nin yeni kulübü resmen açıklandı

Barcelona'dan ayrılığıyla dünya futbolunun bir numaralı gündem maddesi haline gelen Lionel Messi'nin yeni takımı resmen belli oldu. Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum ve Achraf Hakimi hamleleriyle transfer dönemine damga vuran, kadrosunda Neymar, Mbappe, Icardi ve Di Maria gibi yıldızları barındıran Paris Saint-Germain (PSG), dünya futbol tarihinin en özel transferlerinden birine imza attı, Arjantinli süperstarı transfer etti.

Öğlen saatlerinde Paris'te olan ve sağlık kontrolünden geçen Messi, yarın (11 Ağustos Çarşamba) Parc des Princes'te bir basın toplantısı düzenleyecek.