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Spor Lionel Messi'nin kazanacağı ücret belli oldu
Spor

Lionel Messi'nin kazanacağı ücret belli oldu

Barcelona'dan flaş bir kararla ayrılan Lionel Messi, PSG ile sözleşme imzaladı. Arjantinli star, yılda 35 milyon euro kazanacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 17:35:00 -
Lionel Messi'nin kazanacağı ücret belli oldu

 

Barcelona'da 21 sezon geçirdikten sonra Fransa'nın Paris St-Germain (PSG) kulübüne transfer olan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, yeni takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istediğini söyledi.

Kimi otoritelerce "dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu" kabul edilen Messi, PSG ile yapılan 2+1 yıllık imza töreni sonrası basın açıklamasında konuştu.

Barcelona'dan ayrılmanın kendisi için oldukça zor olduğunu ancak Paris'e geldikten sonra kendisini çok mutlu hissettiğini belirten Messi, "Burada en iyi futbolcularla birlikte oynayacağım. Böyle bir tecrübeye sahip olabilmek inanılmaz bir şey. Sabırsız biriyim. Önceki kariyerimde olduğu gibi burada kupalar kazanmak istiyorum. Hayalim, PSG ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak." diye konuştu.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise "Messi'yi futbolcumuz olarak tanıttığım için çok mutluyum ve bundan dolayı çok gururluyum. Bu imza, PSG ve futbol dünyası için tarihi bir an" ifadelerini kullandı.

Bir an önce yeni takımıyla birlikte antrenmanlara başlamak istediğini ifade eden Messi imza töreni sonrası PSG'nin stadı Parc des Princes'de taraftarların karşısına çıkacak. Messi'nin ligin ilk maçında Strazburg'a karşı oynayıp oynamayacağı bilinmiyor.

Messi, 21 yıl formasını giydiği Barcelona'dan ayrıldıktan sonra, Barcelona'daki kariyerinin ilk yıllarında olduğu gibi PSG'de 30 numaralı formayı giyecek. İmza töreninde Arjantinli golcünün yıllık ne kadar alacağı söylenmese de yılda net 35 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.

Messi'nin yeni sezonda en büyük avantajlarından bir tanesi forvet hattında eski takım arkadaşı Brezilyalı Neymar ve Arjantin Milli Takımı'ndan Angel Di Maria ile birlikte oynayacak olması. PSG'nin teknik direktörü de Messi gibi Arjantinli bir isim olan Mauricio Pochettino.

Messi'nin Fransız golcü Kylian Mbappe ile de nasıl bir ikili olacağı herkesin merak konusu.

PSG, Pochettino'nın selefi Thomas Tuchel yönetiminde bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış ancak finalde Bayern Münih'e 1-0 yenilmişti.

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