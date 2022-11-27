Lionel Messi, Maradona'yı yakaladı

2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Meksika'yı 2-0'la geçen Arjantin'de gol perdesini Lionel Messi açtı. Arjantinli yıldız, bu golle birlikte Diego Armando Maradona'yı yakaladı.

2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Meksika ile karşılaşan Arjantin, Lionel Messi'nin attığı golle öne geçti. Arjantinli yıldız bu golle Diego Maradona'yı yakaladı.

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, C Grubu'nda yer alan Arjantin ve Meksika takımları Lusail Stadyumu'nda karşılaştı.

Arjantin'i ipten aldı

İlk yarısı 0-0 biten maçta Arjantin aradığı golü 64. dakikada buldu. Angel Di Maria'nın sağ kanattan attığı pasla ceza sahası dışında topla buluşan Lionel Messi, yerden sert ve düzgün bir vuruşla Meksika kalecisi Guilerme Ochoa'yı çaresiz bıraktı 1-0.

Yıldız oyuncu dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise Benfica forması giyen Enzo Fernandez'in attığı golde asisti yapan oyuncu oldu.

Maradona'yı yakaladı, Batistuta'nın ensesinde

Lionel Messi attığı güzel golle, Arjantin Milli Takımı ile FIFA Dünya Kupası'ndaki 8. golüne ulaştı ve tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Diego Armando Maradona'yı yakaladı. 35 yaşındaki yıldız futbolcu iki gol daha atması halinde Tangocular adına en çok gol atan futbolcu olan efsane golcü Batistuta'yı da yakalamış olacak.

İşte Dünya Kupası'nda en çok gol atan Tangocular:

1- Batistua: 10

2- Stabile - Messi - Maradona: 8

3- Kempes: 6

4- Higuain: 5

5- Valdano: 4

35 yaşındaki yıldız futbolcu Arjantin Milli Takımı ile çıktığı 177 karşılaşmada 93 gol ve 53 asistlik performans sergiledi.