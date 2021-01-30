'Linç edilsem de susmayacağım' diyen Nureddin Yıldız Hoca: Bu gidişle ne erkek kalacak ne kadın!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hadiz Kabe provokasyonu toplumda infiale sebep oldu. Nureddin Yıldız Hoca da LGBTİ sağkınlığına dikkat çekerek Müslümanlara önemli uyarılar yaptı.

'Haya ediyorum'

"Kameraların önünde kullanmaktan haya ettiğim sözcükler var." diyen Yıldız Hoca, "Yaşadığımız toplum açısından bir gerçeklik var. İnsanoğlunun düşebileceği en adi, ahlaksız ilişkilerden birisi olan hatta en çukurdaki ilişki biçimi olancinsel sapıklıkla karşı karşıyayız. Bugün ne yazık ki dünya devletleri insanların hemcinsel sapıklıklarını devlet garantisi altına almayı bir medeniyet olarak algılamışlardır." ifadelerini kullandı.

'Linç edilsem de uyarmaya devam edeceğim'

Nureddin Yıldız Hoca uyarılarına şöyle devam etti: "Ezanların okunduğu topraklarda da bu rezaletin, adiliğin, hayvanlaşmanın da ötesine giden berbatlığın yasal teminatlar altına alınması bir felakettir. Bu durum zamanında Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyamamış olmamızın getirdiği afetlerdendir."