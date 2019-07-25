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Linç edilmek istenen hırsızı güvenlik görevlilleri kurtardı

Fatih’te 300 bin dolar çalan 5 kişiden biri, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. İBB güvenlik görevlileri, linç edilmek istenen şüpheliyi kalabalığın içinden kurtardı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:55
Linç edilmek istenen hırsızı güvenlik görevlilleri kurtardı

Fatih'in Vezneciler semtindekiFehmibey İş Hanı'ndaki iş yerinden 300 bin dolar çalan 5 şüpheliden biri vatandaşlar tarafından linç edilmek istenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) güvenlik görevlilerince kurtarıldı. 

Edinilen bilgiye göre, Vezneciler'deki Fehmibey İş Hanı'nın üçüncü katında bulunan, para transferi yapıldığı ve Libyalı iş insanlarına ait olduğu belirtilen bir kargo firmasına, öğlen saatlerinde 5 kişi geldi.

Vatandaşlar yakaladı

Kimlik göstererek kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, silah zoruyla içinde 300 bin dolar para bulunan çantayı alarak kaçtı. Ardından iş yeri çalışanları ve şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sonucu iş yeri çalışanları ve vatandaşlar, şüphelilerden birini İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki Şehzadebaşı Parkı'nda yakaladı.

Çalınan paranın nereye götürüldüğünü söylemeyen şüpheli, iş yeri çalışanları ve vatandaşlar tarafından darbedildi. 

İBB çalışanları kurtardı

Bu sırada üzerindeki silahı çıkararak bir vatandaşa doğrultan soyguncu, İBB güvenlik görevlisi tarafından engellendi. Elinden silahı alınan şüpheli, toplanan kalabalık tarafından yeniden darbedilmek istendi. 

Vatandaşların linç girişimi, İBB görevlilerince engellendi. Güvenlik görevlileri, soyguncuyu vatandaşların elinden kurtararak belediye binasındaki güvenlik odasına getirdi. Burada bir süre bekletilen soyguncu, daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

İBB güvenlik görevlileri ile polisin tüm ısrarlarına rağmen şüpheli, paranın yerini söylemedi ve diğer dört kişi hakkında bilgi vermedi. Şüpheli polis merkezine götürüldü.

İş yeri çalışanlarından Ekrem Atsız olayı şöyle anlattı:

"5 kişi kendisini polis olarak tanıttı. Önce kamera kayıtlarını engellemek için kabloları kesiyor, sonra ofisimize geliyorlar. Ardından çantanın içindeki 300-400 bin doları alıp kaçtılar. Biz onları kovaladık. Birini Şehzadebaşı Park'ında yakaladık. Para kayıp. Yakaladığımız kişi bize silah çekti. Az daha beni vuracaktı. Parayı alan 4 kişi ise kayıplara karıştı. Nereye gittiklerini bize söylemiyor. Hırsızlarla iş birliği yapanların arasında Libyalılar da var. Bu yakaladığımız kişi Türkçe biliyor."

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:55
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