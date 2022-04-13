Limonun sağlıktan kozmetiğe inanılmaz faydası var: Çözümler bir tutam limon kabuğunda

Limonlar, grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı çalışan C vitamini ve flavonoidler bakımından zengindir. Limonlar, böbrek taşlarının oluşumunu önleyen bir kimyasal olan sitrat içerir.

Limon, en faydalı besinlerden biridir. C vitamini kaynağı olan limon, bağışıklık sistemini güçlendirir soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı etkilidir. Salatalarımıza, çorbalarımıza eklediğimiz bu harika besinle aynı zamanda da limonata yapabilmekteyiz. Çayımıza da lezzet katan limonla ilgili bilinmeyen ne çok şey var. Genellikle çöpe atılan limon kabuklarının öyle bir faydası var ki...

C vitamini açısından zengin olan limon tam bir grip düşmanıdır. Bağışıklığı güçlendiren limon aynı zamanda da sindirim sistemine de iyi gelmektedir. Hatta sabah içilen 1 bardak limonlu suyun bağırsakları temizlediği ve vücuttan ödem attığı söylenir.

Peki böylesine faydaları olan limonun kabuğu ne işe yarar? Limon kabuğuyla ne yapılabilir?

Limon kabuğuyla dişleri beyazlatın

Limon kabuğu ile diş beyazlatma nasıl yapılır?

Limon içerdiği asitlerden dolayı birçok hastalıkta şifa kaynağıdır. Kabukları da diş beyazlatmada gözle görülür farklar yaratır. Limonu rendenin ince tarafıyla rendeledikten sonra, suyunu sıkın ve bu suyla dişlerinizi fırçalayın. Bu işlemi çok sık yapmak dişlere ve diş etlerine zarar vereceği için haftada 2 kere uygulamak yeterli olacaktır.

Limon kabuğunun faydaları nelerdir?

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Limonun içinde bulunan pektin bağışıklık sistemini canlandırıcı etki gösterir. Vücutta üretilmeyen B6 vitamini de bağışıklığın güçlenmesi için gereklidir ve kronik hastalıklara karşı koruma sağlar. Hesperidin bileşiği merkezi sinir sistemi hastalıklarının doğal tedavisinde kullanılır.

Cilt sağlığı konusunda çok yararlıdır: Limon suyu doğal bir antiseptiktir. Bu özelliği sayesinde egzama ve sivilceye çok iyi gelir. Ayrıca kırışıklıkları gidermek için kullanılabilir.

Kemik Sağlığını İyileştirir: Limon kabuğu kemik sağlığına iyi gelir çünkü içerisinde bol miktarda kalsiyum ve C vitamini bulunur, bu da kemiklerin iyileşmesini ve korunmasını sağlar. Ayrıca osteoporoz, römatoid artrit ve inflamatuvar poliartrite de engel olur.

Diş etlerini güçlendiriyor: Limon kabuğu, C vitamini eksikliğine bağlı olarak gelişen bir tür kanamalı diş eti hastalığı olarak bilinen skorbüt hastalığının oluşumunu engelliyor. Limonda ve kabuğunda bulunan C vitamini sayesinde skorbüt oluşmuyor.

Bağırsakları korur: Limon kabuğunda mevcut olan diyet lifi, bağırsak fonksiyonlarını ve bağırsak sağlığını koruyor. Ayrıca limon kabuğunun içerdiği pektin, kabızlığın önlenmesine de fayda sağlıyor.

Damar sağlığını koruyor: Limon kabuğunda bulunan flavonoidlerden oluşan hesperidin ve naringin sayesinde damar yapısını koruyor. İçeriğindeki yoğun C vitamini sayesinde koroner arter hastalığını da azaltır.

Karaciğerde yağlanmayı azaltıyor: Limon kabuğu içerdiği pektin, esansiyel yağlar ve PMF (polymethoxylated flavones) ile kolesterol seviyesini, trigliserid düzeylerini, karaciğer yağlarını azaltıyor.

Hücre hasarını önler: İçerisindeki yüksek antioksidan sayesinde hücrelerde hasar oluşturan radikalleri etkisiz hale getirir. Ayrıca limon kabuğu antioksidan özellik gösteren yüksek C vitamini kapasitesi sayesinde DNA hasarını da önlemeye yardımcı olur.

Alerjik astımı önleyebilir: Alerjik hastalıkların gelişimi genellikle vücuttaki aşırı oksidatif stres ile ilişkilidir. Limonda bulunan flavonoidler (hesperidin ve d-limonen) serbest radikalleri temizlemeye yardımcı olur ve alerjik reaksiyonları azaltır. Ayrıca alerjik astım gibi hastalıklara neden olan iltihap oluşumların gelişmesini engeller.