Sağlık Limonun Faydası Kadar Fazlası da Sağlığa Zarar
Limonun Faydası Kadar Fazlası da Sağlığa Zarar

Kış aylarına girilirken limona olan ilgi hızla artıyor. Bağışıklığı güçlendirmesiyle bilinen limon, son günlerde uzmanların da gündeminde. Ancak sağlık uzmanları, “faydalı diye ölçüsüz tüketilen limon, vücutta beklenmedik sorunlara yol açabilir” diyerek uyarıyor.

C Vitamini Deposu Ama…

Limon; C vitamini, antioksidan ve bağışıklık destekleyiciler açısından zengin olduğu için soğuk algınlığı dönemlerinde sıkça tercih ediliyor. Ancak beslenme uzmanları, “Günde 1 adet limonun suyunun üzerinde tüketim mide asidini artırabilir” diyor.

 

Fazlası Mideyi Yakıyor

Gastroenteroloji uzmanları özellikle reflü ve gastrit hastalarına dikkat çekiyor:
“Limonlu su sağlıklı diye her sabah içenlerin bir kısmında mide yanması, ekşime, hatta asit sıçramasına bağlı öksürük görüyoruz. Mide hassasiyeti olanlar limonu mutlaka ölçülü kullanmalı.”

 

Diş Minesine En Büyük Tehditlerden Biri

Diş hekimleri de limonun asit yüküne dikkat çekiyor. Limonun sık ve doğrudan tüketilmesinin diş minesini incelttiği, hassasiyeti artırdığı belirtiliyor. Uzmanlar, limonlu su içilecekse pipet kullanılmasını ve ardından ağzın suyla çalkalanmasını öneriyor.

 

Cilt İçin Mucize Değil, Hata Olabilir

Son dönemde sosyal medyada popüler hale gelen “yüze limon sürme” akımı için dermatologlardan net uyarı geldi:
“Limonu direkt cilde temas ettirmek fotodermatit denen güneş lekelerine, kızarıklığa ve tahrişe sebep olabilir.”

 

Yine de Doğru Kullanıldığında Güçlü Bir Destek

Diyetisyenler, limonun salatalarda, yemeklerde, suya az miktarda sıkılarak veya bitki çaylarına eklenerek güvenle tüketilebileceğini belirtiyor.
“Ölçü kaçmadığı sürece limon, vücudun antioksidan ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynuyor.”

