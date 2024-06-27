Limonun faydaları nelerdir? Limon kabuğunun 7 inanılmaz faydası: Faydasını duyan bırakamıyor!

Beslenme uzmanı Prof. Dr. Emel Alphan son yıllarda ‘medet’ umulan limon ve detoks sularının zayıflatmadığını söyledi.

İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Alphan, enerji sağlayan besinlerin az alındığında vücudun, enerji açığını kapatmak için önceden biriktirdiği yağ dokusunu yaktığını söyledi ve ekledi: “Limon yağı eritmez.”

Alphan, limonun yağı eritmediğini basit bir deneyle anlattı: “Margarin veya tereyağının üzerine limon sıkıp bekleyin. Yağ erimez. Sıvı yağa koyduğunuz limon suyuyla yağın hiçbir şekilde karışmadığını görebilirsiniz. Limon yiyerek, limon suyu içerek zayıflanmaz, vücuttaki yağlar atılamaz.”

Mucize içecek ve yiyecek yok!

Son yıllarda kilo vermek veya sağlıklı yaşamak isteyenlerin gözdeki ‘detoks’. Oysa mucize içecek ve besin yok. Alpan kilo kaybetmek isteyenlere idrar söktürücü ve zayıflatıcı etkisi öne sürülerek limon başta olmak üzere çeşitli sebzelerin su içine konularak hazırlandığı reçetelerin verildiğini hatırlattı: “Bu iddialar son derece yanıltıcı ve gerçek dışı. Suyun aromasını değiştirerek daha fazla su içmeyi sağlamanın dışında suya konulan bu karışımların herhangi bir yararı yok.”

Açlık hissedildiğinde abur cubur yemek yerine meyveler tercih edilebilir. Enerji yoğunluğu fazla kurabiye ve bisküvi gibi atıştırmalıklara karşın meyvelerle önemsenmeyecek miktarda enerji alarak açlığı bastırmak mümkün. Elma, armut, şeftali, portakal, salatalık, domates, marul gibi enerji değeri çok düşük meyveler ve sebzeler tercih edilebilir. Böylece kasılan mideyi, enerji değeri düşük besinlerle doldurarak enerjisi yoğun besinleri almanın önüne geçilebilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Günlük yaşamımızda sofraların ve yemeklerin vazgeçilmezi olan limonun sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Özellikle C vitamini bakımından zengin olan limon, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmeye büyük ölçüde katkı sağlar. Limon kabuğu ise bilinmeyen faydalarıyla öne çıkıyor. İşte detaylar....

Neredeyse çoğu yemelerde kullandığımız limonun kabuğunu kullanmadan çöpe atıyoruz. Meğer kabuğu kendisinden faydalıymış....

Limon kabuklarının mucizevi 7 faydası

1- Limon kabuklarını buzdolabında dondurup, yeri gelince yemeklerde ve içeceklerinizde kullanabilirsiniz.

2- Bir limonun kabuğu, limonun içerisinde sudan 10 kat daha fazla vitamin barındırır. Bu kabuk kanser hücrelerini öldürmede çok etkilidir ve kemoterapiden 5 kat daha güçlüdür.

3- Karaciğeri ve böbrekleri temizler, strese ve sinir bozukluklarına iyi gelir.

4- Limon kabuklarıyla lavaboları partalabilirsiniz. Paslanmaz çelik limon kabuğuyla ovalandığında parlar.

5- Limon kabuklarını çöpe atmak yerine, yağ lekelerini yok edebilirsiniz.. Tabaklarda, tavalarda veya tezgahlarda inatçı yağ varsa biraz tuz serpin ve limon kabuğuyla ovalayın..

6- Giderlerdeki kokuyu gidermek ve gideri tazelemek için limon kabuğu atabilirsiniz.

7- Kirlenen mikrodalga fırınınızı limon kabukları ile temizleyebilirsiniz..

Limonun Faydaları

-Özellikle kandaki PH dengesini ayarlar.

-C vitamini kaynağıdır.

-Kanı temizleyici özelliği de bulunmaktadır.

-Lif bakımından zengindir.

-Bağırsakları çalıştırır.

-Özellikle egzamaya ve mantara karşı iyidir.

-Ayrıca iyi bir iltihap kurutucudur.

-Yüksek tansiyonu düşüren en etkili yöntemdir.

-Ateşi hızla düşürür.

-Akciğerlerde ki balgamı yerinde yumuşatarak söker.

-Hazmı kolaylaştırıcı özelliği de bulunmaktadır.

-İdrarı çoğaltır.

-Özellikle mesane ve böbrek taşlarını çoğaltır.

-Vücuttaki kireçleri temizler.

-Kusmayı önler ve düzenli kullanımda kusmanın önüne geçer.

-Limon suyu baş ağrısına da iyi gelir.

-Cilde sürüldüğü zaman cildi güzelleştirir.

-Sivilceleri geçirme özelliği de bulunmaktadır.

-Ayrıca cildin renk tonunu da açar.

-Boğaz enfeksiyonlarına da iyi gelir.

-Bademciklerin şişlerinin inmesini de sağlar.

-İshale de iyi gelir. İshali durdurur.

-Diş eti kanamalarına da iyi gelir. Kabuğunun çiğnenmesi gerekir.

-Çekirdekleri kabızlığa ve basura karşı iyi gelir.

-Limon kabuğu nasıra da iyi gelir.

-Metabolizmayı hızlandırır.

-Sıcak su ile tüketildiğinde ise ter attırıcıdır.

-Yünlü eşyaların arasına limon kabuğu koymak güvelerin düşmesini önler.

-Yanıkları giderir.

-Solunum sorunlarına iyi gelir.

-Ayrıca kalp ve damar sağlığını korur.

Suyu asla şekerle karıştırılıp kullanılmamalıdır. Kandaki asidi yükseltir ve kireçlemeye, mantara sebep olur.

Limonun suyu sıkıldıktan 15-30 sonra şifalı olan özelliğini de kaybetmeye başlar.