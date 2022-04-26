Limonlu su: Sabah kalkar kalkmaz bir bardak için! Limonlu su içmenin faydaları

Gün içinde enerji ihtiyacı için tüketilen su miktarı oldukça önemlidir. Her yaştan insanın su tüketimine özen göstermesi gerekir. Günlük olarak tüketilen bu enerji kaynağını zenginleştirmek için meyve ve sebzelerden faydalanılabilir. Bu meyvelerden biri olan limon, zengin içeriği ve vitamin deposu olmasıyla ön plana çıkar.

Limonlu Su Faydaları Nelerdir?

Sindirim sistemini düzenler

Sindirim için oldukça önemli bir yere sahip hidrolik asit, limonlu suyun içerisinde bulunduğundan sindirim sistemi sorunlarını çözmede etkilidir. İshal ve kabızlık gibi sindirim sistemi problemlerini çözümlemede de yardımcı olan bu içecek, adet ağrılarını gidermeye de yardımcı olur.

Kanseri önler

Limon yüksek bir antioksidan seviyesine sahip olduğundan serbest radikallerle savaşır. Limonun kabuğunda bulunan bileşenler ise tümörün küçülüp yok olmasını sağlar. Cilt, mide, akciğer ve pankreas kanserinin büyümesini yavaşlatırken içerdiği lifler sayesinde meme ve kolon kanserinin de büyümesinin önüne geçer.

Ph seviyesinin dengelenmesini sağlar

Bir bardak limonlu su tüketmek vücudun pH seviyesini düzenlemeye oldukça yardımcıdır. Asidik bir vücutta farklı hastalıkların meydana gelmesi daha kolay olacağı için limonlu su tüketmek bu duruma karşı bir direnç oluşturur. Aynı zamanda alkali seviyenizi de olması gereken aralığa getirmede oldukça etkilidir.

Kansızlığı giderir

Yaygın bilinen adıyla anemi yani demir eksikliği anemisi, limonun içeriğinde bulunan C vitaminiyle kandaki demir emilimini artırarak rahatsızlığın giderilmesine yardımcı olur. Bu sayede tüketilen besinlerin içerisindeki demir daha kolay emilerek, kansızlığa çare oluyor.

Böbrek sağlığını korumaya yardımcıdır

Düzenli olarak limonlu su tüketmek böbrek taşını önler ve var olan taşların düşmesini kolaylaştırır. Böbrek taşını düşürmek oldukça ağrılı ve sancılı bir süreç olsa da limonlu su tükettiğinizde içerisinde bulunan sitrik asit nedeniyle idrarın da pH seviyesini artırarak taşı düşürmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda böbrek sağlığı için de oldukça faydalıdır.

İnme riskini azaltır

Fazla kilolu yüksek tansiyonu sahip bireylerin özellikle düzenli olarak tüketmesi gereken limonlu su, inme riskini azaltacağı gibi tansiyonu düzenlemeye de yardımcı olur.

Diyetisyen Dürdane Keskiner'in limonlu su içme hakkında verdiği bilgiler;

Sabahları limonlu su içmenin faydaları nelerdir?

Limonlu su içmek hakkında sağlık açısından oldukça faydalı olduğu yönünde çalışmalar mevcuttur. Limon aynı zamanda suyu lezzetli bir hale getirir. Gün içinde yeterli miktarda su tüketemeyenler için bu durum bir avantaj sağlar. Limonla zenginleştirildikten sonra lezzeti artırılabilen su rahatlıkla tüketilebilir. Limon C vitamini açısından yoğun bir içeriğe sahiptir. Narenciye tüketiminin artırılması gereken sonbahar aylarında bu ihtiyacın limonlu su sayesinde desteklenmesi mümkündür. Vücut hücrelerinin serbest radikallere karşı direnç oluşturmasını sağlayan limonlu su antioksidan özelliğe sahiptir.

Gece limonlu su içmenin faydaları nelerdir?

Cildin nem dengesini yerine getirmek için etkili olan ballı limonlu su bu konuda etkili sonuçlar ortaya koyar. Aynı zamanda boğaz ağrılarının hafifletilmesinde etkili olan limonlu su, solunum yolu enfeksiyonlarında mevcut tedaviyi tamamlayıcı uygulamalar arasında tercih edilebilir. Sabahları limonlu su içmek kabızlık gibi bağırsak problemlerinin giderilmesinde etkilidir. Bu suyun sıcak veya ılık olarak tercih edilmesi sindirim sisteminin hareketlerini düzenleyerek gün içinde etkili bir rahatlık sağlar. Sindirim sisteminin düzenlenmesi tüketilen yiyeceklerin sindirilmesini kolaylaştırır. Böylece vücutta birikebilen toksinlerin uzaklaştırılması sağlanır. Limonlu su içmenin faydaları arasında böbrek fonksiyonlarını desteklemesi yer alır. Böbrek taşı oluşumunun giderilmesinde etkili olduğu düşünülen limonlu su tüketimi düzenli olmalıdır. Limonun bileşenlerinden biri olan sitrat böbrekte oluşan küçük taşların parçalanmasını sağlar. Su ile birlikte bu taşların atılımını kolaylaştıran limon önemli bir fayda sağlar.

Limonlu su tansiyonu düşürür mü?

Limonlu su içmenin faydaları arasında soğuk algınlığına karşı gelmenin dışında kalp hastalıklarını önleme ve felç riskini azaltılması gösterilebilir. Kan basıncının düşürülmesi için olumlu bir etki oluşturan limonlu su sayesinde tansiyon rahatsızlıklarının önüne geçilebilir. Her gün limonlu su içmek obezite riskinin azaltılmasına yardımcı olan faydalı bir aktivitedir. Yapılan çalışmalarla desteklenen bu durum aynı zamanda insülin seviyelerinin de kontrol altına alınmasını sağlar. Böylece limonlu su Tip 2 diyabet oluşumuna karşı da tamamlayıcı bir rol üstlenebilir. Cilt için de faydaları bilinen limonlu su rahatlıkla tüketilebilen besinler arasında yer alır. Kuruyan ve nem kaybeden ciltler zaman içinde kırışıklık oluşumuna yatkın bir hale gelir.

Limonlu su ne kadar içilmelidir?

Günümüzde her yaştan bireyde gözlenen durumlardan biri anemidir. Kansızlık farklı nedenlerden kaynaklanabildiği gibi aynı zamanda tüketilen besinlerin sindirimi sırasında karşılaşılan problemlere de bağlı olabilir. Tüketilen besinlerden alınamayan demir, emilim bozukluğunun bir sonucu olabilir. Limonlu su tüketimi demir emilimini artırması yönünden fayda sağlar. Limonun bileşenlerinden olan C vitamini ve sitrik asit sayesinde bitkisel kaynaklı besin maddelerinden emilen demir miktarı artırılabilir. Böylece anemiye karşı tamamlayıcı bir çözüm sağlanabilir. Hoş kokusu ve lezzeti sayesinde rahatlıkla tüketilebilen limonlu su, yeterli miktarda tüketildiği süre boyunca fayda sağlar. Yatmadan önce limonlu su içmek uyku kalitesinin artırılmasına yardımcı olur. Akşam yemeklerinden sonra yaşanan hazım sorunlarını ortadan kaldırarak rahat bir uykuya zemin hazırlayan limonlu su gün içinde tüketilebilir.

Hamilelikte limonlu su içilir mi?

Farklı dönemlerde olduğu gibi gebelikte limonlu su tüketilmesinin sağlıklı olduğu düşünülür. Limonun içeriğinde bulunan C vitamini bağışıklık güçlendirici etkisi sayesinde yaygın görülen soğuk algınlığı gibi enfeksiyonların engellenmesini sağlayabilir. Ayrıca limonda bulunan folat bebek gelişimi için de önemli bir besin maddesidir. Özellikle gebeliğin ilk aylarında ihtiyaç duyulan bu besin maddesinin bebeğin omurga ve beyin gelişimi üzerinde belirgin etkileri vardır.Hekimlerinizin bilgisi ve önerisi dahilinde hamilelikte limonlu su tüketimi bebek gelişimini olumlu yönde destekler. Yapılan bazı araştırmalar hamilelikte oluşan mide bulantıları için limon tüketilmesini önerir. Sabahları limonlu su içilerek bu mide bulantılarının önlenmesi sağlanabilir. Ayrıca vücuttan atıkların uzaklaştırılmasını kolaylaştırması ve sindirim sistemini düzenlemesi yine bu dönemde tüketilen limonlu suyun faydaları arasında gösterilir.

Emziren anne limonlu su içebilir mi?

Emzirme döneminde de uygun miktarda limonlu su tüketimi önerilir. Sıcak limonlu su içmek sinüslerin ve burnun açılmasına yardımcı olur. Rahat bir uyku için sağlıklı nefes alımını sağlayan limonlu suyun sıcak olarak tüketilmesi uygundur. Mevsim alerjisinden kaynaklanan burun tıkanıklığını ortadan kaldıran limonlu su uyumadan önce tüketilebilir. Gün boyunca yeterli miktarda sıvı almanızı kolaylaştıran ve süt üretimini artıran limonlu sıcak su zencefil, bal veya tarçın gibi besin maddeleri ile birlikte hazırlanabilir. Limonlu suyun nemlendirici özelliği kabızlık probleminin çözülmesine yardım eder. Aç karna limonlu su hazırlanarak kronik kabızlık problemi yaşayanlar için düzenli olarak tüketilmesi önerilir.

Limonlu su zayıflatır mı?

Günlük olarak limon ve su kullanılarak hazırlanan bu içecek belirli miktarda tüketilebilir. İsteğe bağlı olarak sıcak veya soğuk olarak hazırlanan limonlu su tarçın, bal, maydanoz gibi besinlerle lezzetli bir hale getirilebilir. Tarçınlı limonlu su faydaları arasında kan şekerini düzenleme ve insülin direncini düşürme gibi durumlar yer alır. Ayrıca enerji seviyesini yükseltmek, bağışıklığı güçlendirmek gibi faydaları olan bu su kilo vermeye yardımcıdır. Bu konuda yapılan araştırmalar limonlu maydanozlu su tüketiminin obeziteye karşı etkili olabileceğini gösterir. Son dönemlerde diyetlerde önemli bir yere sahip olan limonlu su düşük kalorili olması nedeniyle avantaj sağlar. Günlük olarak tüketilen farklı içecekler yerine limonlu su içilmesi vücuda alınan kalori miktarını azaltır. Yemeklerle birlikte tüketilebilen bu içecek fazla alınan kalorilere engel olarak hızlı kilo alımına engel olur. Vücuda alınan besinlerden dolayı ödem oluşumu görülebilir. Toksinlerin birikmesine engel olarak vücuttan uzaklaştıran bu içecek vücutta şişkinlik ve kilo alımı gibi durumları ortadan kaldırır. Vücudun su tutmasını azaltarak gereken nemliliği sağlayan limonlu su vücuttaki su ve elektrolit düzeylerini dengeli bir seviyede tutar. Böylece su kaybının önlenmesi sağlanır.



Vücudun elektrolit ve su düzeyinin dengede tutulması fazla yağ moleküllerinin parçalanmasına neden olur. Bu sayede dolaylı yoldan zayıflamaya yardımcı olan limonlu su yağ kaybını artırır. Limonlu suyun belirli miktarda su içermesi metabolizmanın hızlanmasını sağlar. Metabolizma hızının normal seviyede olması kilo vermeyi kolaylaştırır. Sağlıklı kiloda olmayı destekleyen bu besin sayesinde ideal bir kilo verme süreci mümkündür.



Yapılan bazı araştırmalar sonucunda limonlu su tüketiminin vücutta tokluk hissi oluşturduğu ileri sürülür. Dolgunluk ve tokluk hissi ile yemeklerde alınan besin miktarının kontrolü sağlanabilir. Limonlu suyun direk olarak zayıflama üzerinde bir etkisi belirtilmese de içerdiği su oranı sayesinde dolaylı olarak destek sağladığı belirtilir. Limonun düşük kalorili bir besin maddesi olması ve su ile birlikte tüketilmesi ile vücut için pek çok açıdan fayda sağlar. Gerekli sağlık kontrollerinizi yaptırarak sizin için uygun olan besin maddelerini tüketebilirsiniz.