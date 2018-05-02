Limonlu su içmenin faydaları

1- Limon içerdiği potasyum, kalsiyum ve magnezyum sayesinde vücuda ihtiyacı olan elektrolitleri kazandırır.

2- Limonlu su içmek eklem ve kas ağrılarına iyi gelir.

3- Tam bir C vitamini deposudur.

4- İçerdiği sitrik asit sayesinde sindirime yardımcı olur.

5- Limonlu su içmek toksitterden arındırarak karaciğeri temizler.

6- Limon boğaz ağrısına ve bademcik şişmesine iyi gelir.

7- Limon güçlü bir antioksidan olduğu için vücudun direncini arttırır.

8- Limon içerdiği yüksek oranda potasyum sayesinde depresyon ve anksiyete gibi potasyum eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan sorunlardan vücudu korur.

9- Limonlu ılık su kanı kan damarlarını temizler.

10- Limonlu su tansiyonun düşmesine yardımcı olur.

11- Limon insan vücundandaki Ph değerini yükseltir.

12- Limonlu ılık su içmek mide yanmalarına iyi gelir.

13- Limon içerdiği asit sayesinde böbrek ve pankreas taşı atmakta etkilidir.

14- Limonlu su kilo verdirir.