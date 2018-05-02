Limonlu su içmenin faydaları
Faydalarını saymakla bitmeyen bu mucizevi bitkinin insan sağlığına olan yararlarını sizlere aktarmaya çalışacağız.02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:24
1- Limon içerdiği potasyum, kalsiyum ve magnezyum sayesinde vücuda ihtiyacı olan elektrolitleri kazandırır.
2- Limonlu su içmek eklem ve kas ağrılarına iyi gelir.
3- Tam bir C vitamini deposudur.
4- İçerdiği sitrik asit sayesinde sindirime yardımcı olur.
5- Limonlu su içmek toksitterden arındırarak karaciğeri temizler.
6- Limon boğaz ağrısına ve bademcik şişmesine iyi gelir.
7- Limon güçlü bir antioksidan olduğu için vücudun direncini arttırır.
8- Limon içerdiği yüksek oranda potasyum sayesinde depresyon ve anksiyete gibi potasyum eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan sorunlardan vücudu korur.
9- Limonlu ılık su kanı kan damarlarını temizler.
10- Limonlu su tansiyonun düşmesine yardımcı olur.
11- Limon insan vücundandaki Ph değerini yükseltir.
12- Limonlu ılık su içmek mide yanmalarına iyi gelir.
13- Limon içerdiği asit sayesinde böbrek ve pankreas taşı atmakta etkilidir.
14- Limonlu su kilo verdirir.
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