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Kadın - Aile Limonlu nane şerbeti tarifi | Nane ve ballı limon şerbeti tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Limonlu nane şerbeti tarifi | Nane ve ballı limon şerbeti tarifi nasıl yapılır?

Azerbaycan geleneklerinden biri de öğle ve akşam yemeklerinde, genellikle ziyafet sofralarında şerbetin mutlak olması… Faydasının yanı sıra çok lezzetli bir şerbet

Yeniakit Publisher
2022-06-09 17:26:00 - 2022-06-09 17:32:40
Limonlu nane şerbeti tarifi | Nane ve ballı limon şerbeti tarifi nasıl yapılır?

Nane ve ballı limon şerbeti tarifi nasıl yapılır?

Malzeme Listesi

  • 1 l su
  • 1 demet taze nane
  • 1 adet limon
  • 200 g süzme bal
  • 4-5 adet buz

Nasıl Yapılır?

Taze nane ve limon yıkanır, kurutulur. Limonun yarısı yarım ay şeklinde doğrandıktan sonra kapaklı bir kaba alınır. 1 lt su kaynatılır, kaynar suya nane yaprakları ve doğranmış limon dilimleri eklenir. Kapağını kapatarak yaklaşık 10-15 dakika kaynatılır ve demlenmeye alınır. Demlendikten sonra süzülür. Su 40°C dereceye kadar soğuduktan sonra içerisine süzme bal ilave edilir güzel karıştırılır. Geri kalan yarım limon halka şeklinde kesilir, birkaç taze nane yapraklarıyla beraber şerbete ilave edilir. Hazır olan şerbeti isterseniz buzdolabında muhafaza edin, isterseniz bardaklara buz ekleyerek tatlılık oranını kendinize göre ayarlayarak için veya sürahiye buz koyarak soğutun.

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Nane Şerbeti Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 lt su (5 su bardağı)
  • Yarım demet nane
  • 1 adet limon
  • 1 su bardağı şeker

Nane Şerbeti Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce nane şerbeti için nanelerimizi yapraklarınızı temizleyip yıkayıp süzdükten sonra 5 bardak yani 1 tl suya koyup üzerine şekeri ilave ediyoruz. Daha sonra yıkadığımız bir limonun suyunu içine sıkıp kabuklarını da içine atıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra beş dakika dakika daha kaynatıp altını kapattıktan sonra birkaç dakika beklettikten sonra süzgeçten süzerek sürahiye koyup oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırıyoruz. İyice soğuduktan sonra isterseniz yemeklerinizin yanında isterseniz içiniz yandığında içebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

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