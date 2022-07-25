Limonlu magnolia tarifi nasıl yapılır? Pratik limonlu magnolia

Limonlu Magnolia Tarifi İçin Malzemeler

3 su bardağı süt

1 kutu sıvı krema (200 ml)

1 su bardağı şeker

1 vanilya

2 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin

2 adet limonun suyu ve kabuğunun rendesi

12 adet kedidili bisküvi

Limonlu Magnolia Tarifi Nasıl Yapılır?

Sütü, sıvı kremayı, şekeri, yumurtayı, nişastayı ve limon kabuğunu ve limon suyunu bir sos tenceresinde karıştırıp pişiriyoruz. Kıvamı koyulaşınca ocaktan alıp, tereyağı ve vanilyayı ekleyip minderden geçiriyoruz. Sonra kedidili bisküvileri küçük parçalara bölüp, kuplara paylaştırıyoruz biraz magnolia üzerine bisküvi sırasıyla kuplara dolduruyoruz.

1 kupa 2 adet kedidili bisküvisi kullandım . 1 adet alt kata 1 adet de ara kata, üzerine limon rendesi ve limon dilimi ile dekor yapıyoruz. Buzdolabında en az iki saat soğutup, servis ediyoruz bu tarifle toplam 6 adet kup çıkıyor.

Diğer tavsiye tarifimiz;

Magnolia tarifi: Pratik limonlu magnolia tarifi! Gerçek magnolia

Malzemeler:

Kreması İçin:

1 lt süt

2,5 çorba kaşığı un

2,5 çorba kaşığı nişasta (mısır ya da buğday)

2 adet yumurta sarısı

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı vanilya özütü (yoksa 1 paket vanilin)

200 ml sıvı krema (1 küçük kutu)

Limon Sosu İçin:

2 adet limonun ince rendelenmiş kabukları (limonlar kalın kabuklu olsun)

2 adet limonun suyu

1 çorba kaşığı nişasta (mısır ya da buğday)

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta sarısı

50 gr tereyağı

Çay kaşığının ucuyla vanilya özütü (yoksa vanilin)

Bisküvi Katmanı İçin:

15-20 adet bebe bisküvisi

Gerçek magnolia nasıl yapılır?

Kreması için:

Tencereye, yumurta sarılarını, şekeri, unu, nişastayı koyarak karıştırın. Sütü azar azar ilave ederken karıştırmaya devam edin. Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte karıştırarak pişirmeye devam edin. Karışım yoğunlaşıp, kaynayınca krema ve vanilyayı ilave edin. Bir kaç taşım daha kaynatın ve ocağın altını kapatın.

Hazırladığınız kremayı dilerseniz mikserle yüksek devirde 2-3 dakika çırpın (kıvamı daha güzel olacaktır). Tatlıyı servis yapacağınız kapların üçte birini dolduracak şekilde paylaştırın. Üzerlerine ufaladığınız bisküvilerden koyun. Bisküvinin üzerine tekrar hazırladığınız kremadan koyun. Ancak üzerinde limon sosu için boşluk bırakmayı unutmayın.

Limon Sosu İçin:

Tereyağı hariç tüm malzemeyi küçük bir tencerede iyice karıştırın. Ocağa koyup kısık ateşte kaynayıp kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin. Kaynayınca altını kapatıp tereyağını ilave edin. Karıştırıp, hafif ılıtın ve kaselere koyduğunuz kremanın üzerine paylaştırın. Dilerseniz tatlının üzerine tekrar ufalanmış bisküvi serpin ve buzdolabında iyice soğutarak servis yapın.



*Limon sosunun acı olmaması için limonları ince rendelemeli, beyaz kısımlarını rendelememeye özen göstermelisiniz.