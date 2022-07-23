Kabarık ve yumuş yumuş limonlu kek

Sade ve kolay limonlu kek nasıl yapılır?

Malzemeler

Yumurta (4 adet)

Un (3 su bardağı)

Süt (1 su bardağı)

Toz şeker (1 su bardağı)

Rendelenmiş limon kabuğu (1 limonun kabuğu)

Limon suyu (2 yemek kaşığı)

Vanilin ve kabartma tozu (Birer paket)

Tereyağı veya margarin (1 yemek kaşığı, kek kalıbını yağlamak için)

limonlu kek nasıl yapılır?

Yumurta ve toz şekeri krema haline gelene kadar çırpın.

Önce sütü, sonra Ayçiçek yağı ve limon suyunu ekleyip 2 dakika daha çırpın.

Elediğiniz unu, kabartma tozu ve vanilyayı, son olarak da limon kabuğunu ekledikten sonra karıştırın.

Kek kalıbını yağlayın. Hazırladığınız harcı kek kalıbına dökün ve üzerini düzeltin.

Önceden 170 derece ısıtılmış fırında 40 dakika kadar pişirin.

Limonlu kek tarifi pamuk gibi kek yapımı!

Malzemeler

1 su bardağı yoğurt, (çırpılmış)

1 çay bardağı sıvıyağ (100 ml)

1 su bardağı toz şeker (175 g)

1 paket Pakmaya Hamur Kabartma Tozu

1 paket Pakmaya Şekerli Vanilin

3 su bardağı un (300 g)

1 limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu

3 adet yumurta

Limonlu kek tarifi yapılışı

Bir kapta yumurtalar ile şekeri iyice çırpın. Rendelenmiş limon kabuğu ile suyunu ve yoğurdu ekleyin. Birkaç dakika kadar çırpın. Karışıma, sıvıyağ, Pakmaya Şekerli Vanilin ve Pakmaya Hamur Kabartma Tozu’nu ekleyin. 1-2 dakika daha çırpın. En son unu azar azar ilave ederek pütürsüz bir hamur kıvamına getirin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında, yaklaşık yarım saat pişirin.