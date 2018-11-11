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Limonda üretim arttı, fiyatlar düştü

Muğla’da bu sene yüzde 50 artan limon rekoltesi sonucu fiyatlar büyük oranda düşüşe geçti.

11 Kasım 2018 Pazar 10:55
Limonda üretim arttı, fiyatlar düştü

Muğla’da 2017 itibari ile 35 bin ton olan limon rekoltesi, bu sene yüzde 50 arttı. 80 bin ton üretim ile dikkat çeken şehirde ürün fiyatı önemli oranda geriledi. Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, Muğla, Mersin ve Adana’da limon üretiminin arttığını; fiyatların indiğini dile getirdi. Çöllü, “Geçtiğimiz ay bahçede 1,5 liraya satılan limon şu anda 50 kuruştan alıcı buluyor” dedi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 10:55
  1. Mersin
  2. Adana
  3. Muğla
  4. limon rekoltesi
  5. limon
  6. Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü

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  • 1952195255 dk önce
    Ne fiyat düşmesi ayağa düştü,
Bugünkü Akit

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