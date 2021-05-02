Limon yüklü TIR devrildi! Sürücü hayatını kaybetti
Niğde'de limon yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Ersin Ateş yönetimindeki 73 SK 415 plakalı limon yüklü tır, Adana-Aksaray kara yolu Beştepeler mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
Kazada, tırın içinde sıkışan sürücü Ateş, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Ateş'in cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.