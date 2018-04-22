Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Limon yağının sayısız faydaları

Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, limon yağının ciltte oluşan sivilce ve siyah noktalarda etkili olduğunu belirterek, limon yağının sayısız faydalarını anlattı.

22 Nisan 2018 Pazar 01:46
Limon yağının sayısız faydaları

Limon yağını yağlı ve sivilceye meyilli ciltlerde ıslak pamuğa birkaç damla damlatarak uygulayabilirsiniz. Düzenli kullandığınızda cildiniz temiz ve sağlıklı görünecektir.

Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, “Etrafınızdaki temizlik ürünlerinin önyüzlerine baktığınızda mutlaka limon içeren bir çeşidi vardır. Muhteşem kokusu ve temizleyici özelliği limonu vazgeçilmez kılmaktadır.

Peki cilt için nasıl kullanabiliriz? Limon ve limon çekirdeği C vitamini bakımından oldukça zengindir. Bunu da bilmeyenimiz yoktur. C vitamini dâhilen kullanıldığında bağışıklık sisteminin güçlenmesine, cilt için kullanıldığında cilt lekelerine karşı, cildi sıkılaştırıcı, akne tedavisinde tercih edilmektedir” dedi.

Limon yağının yağlı ve sivilceye meyilli ciltlerde ıslak pamuğa birkaç damla damlatarak uygulanabileceğini belirten Yıldırım şunları kaydetti: “Düzenli kullanımda cildiniz temiz ve sağlıklı görünecektir.

Saçlarınız yağlıysa şampuanınıza ekleyebilirsiniz. 200 ml şampuana 20 ml kadar ekleyebilirsiniz. Kullanmadan önce şampuanınızı iyice çalkalayın. Gargara şeklinde kullanılması ağız, dişeti bakımında kullanılabilirsiniz. Bunun için yarım çay bardağı suya 4-5 damla limon çekirdeği yağı eklemeniz yeterli.

Doğal bir haşere kovucu olarak kullanabilirsiniz. Sprey şişesine su, limonsuyu ve limon yağını iyice karıştırın ve etrafa sıkın. Kapalı mekânlardan haşereleri uzaklaştırmakla kalmayıp etrafın muhteşem kokmasını da sağlayacaksınız. Limon bitkisinin büyülü kokusuyla kendinizi daha enerjik hissedeceksiniz. Ayrıca limon yağını çocuklarınızın şampuanlarına da ekleyebilirsiniz”.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 01:46
  1. limon
  2. limon yağı
  3. limonun faydaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Beşiktaş derbisinde yok!
    1. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu..
    2. Limon yağının sayısız faydaları
    3. İşte Esat Kabaklı'nın son durumu!..
    4. Mesut Bakkal'dan flaş açıklama! 'Küme..
    5. Abdurrahim Albayrak'tan galibiyet..
    6. Fatih Terim'den bomba açıklama!..
    7. Anne adaylarına kalitesiz süt uyarısı
    8. Kendisine benzeyen kadını öldürüp..
    9. Londra'da terör alarmı! Köprü kapatıldı
    10. Kabuğu bile faydalı meyve
    11. Peyniri böyle saklayın
    12. İspanya Kral Kupası Barcelona'nın
    13. Ahmet Çakar: Galatasaray hakemle kazandı
    14. Filistin'den ABD'ye 'rapor' tepkisi!
    15. Suudi Arabistan sivilleri vurdu: 18 ölü!
    16. Kıl dönmesi için doğal tedavi yöntemleri
    17. ABD: Irak'ın saldırısında haberdardık
    18. Mide gribi nedir? Belirtileri nelerdir?
    19. Kral Selman'ın nerede olduğu ortaya..
    20. Beyaz çayın faydaları
    Kral Selman'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Kral Selman'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
    Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    İşte Erdoğan’ın yalnız bırakıldığının fotoğrafı!
    İşte Erdoğan’ın yalnız bırakıldığının fotoğrafı!