Limon yağı nasıl yapılır, nasıl kullanılır, faydaları nelerdir? Limon yağı nerelerde kullanılır?

Limon yağı, limon kabuğundan elde edilen bir yağ türüdür. C vitamini bakımından oldukça zengin olan limon yağı, kozmetik sektöründe de çok sık kullanılıyor. Cilt temizleme özelliği bulunan limon yağı, cildin ölü hücrelerden temizlenmesini sağlar. Evde organik limon yağı yaparak uygulamak, cilde çok sayıda fayda getirir. Limon kabuğu yağı İbrahim Saraçoğlu tarafından da bahsedildiği için, birçok kişi gerek faydalarını, gerekse nasıl yapıldığını merak etmektedir.

Limon yağı nerelerde kullanılır?

Limon yağı, öksürük kesici olmasının yanı sıra böcek tedavisinde de sıkça kullanılıyor. Limon yağı, nefes tıkanıklığının açılmasına yardımcı olur. Göğüs bölgesine bir pamuk yardımı ile bir miktar limon yağı sürerek rahat nefes alabilirsiniz. Çay içine iki damla limon yağı damlatarak boğaz ağrısını önleyebilirsiniz.

Evde limon yağı nasıl yapılır?

Limon yağını aktarlardan, doğal ve bitkisel ürünler satan mağazalardan ya da online alışveriş sitelerinden temin edebileceğiniz gibi evde en doğalından ellerinizle de hazırlayabilirsiniz.

Ev yapımı limon yağı tarifi için gerekli malzemeler:

4-5 adet limon

Zeytinyağı (Bulabildiğiniz en doğal ya da organik yağı tercih etmeniz tabii ki daha doğru olacaktır.)

Rende

Orta boy şeffaf cam kavanoz

Orta boy koyu renkli (tercihen kahverengi) cam kavanoz ya da yağdanlık

Limon yağı tarifi nasıl yapılır?

Limonlarınızı güzelce yıkayın ve kurulayın. Kabukları tamamen kuruyunca, rendenin en ince tarafını kullanarak limon kabuklarını rendeleyin. Limon kabuklarını rendelerken limonun sadece sarı kabuklarını rendelediğinizden emin olun. Bu sarı kabuğun hemen altında yer alan beyaz kısım karışıma katılmamalı. Tüm limonlarınızın kabuklarını güzelce rendeledikten sonra onları şeffaf bir kavanozun içine aktarın. Kavanozun çok büyük olmamasına dikkat edin. Eğer büyük kavanozlarınız varsa limon sayısını artırmanız gerekir. Ardından rendelenmiş limon kabuklarının üzerine, kavanozun ağzına kadar gelecek şekilde zeytinyağı ilave edin. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve güneş gören bir yerde en az 15-20 gün bekletin. Bu süre içinde her gün en az 1 kez kavanozu elinizle güzelce çalkalamayı da ihmal etmeyin. Unutmadan, bu bekleme süresini 40 güne kadar çıkardığınızda daha aromatik bir limon yağı elde edersiniz, aklınızda bulunsun. Bekleme süresi tamamlandığında kavanozu açın, yağı süzgeçten geçirerek içindeki limon kabuğu rendelerini ayırın. Elde ettiğiniz limon yağını koyu renkli bir yağdanlık ya da kavanoza aktarın. Doğrudan güneş ışığı almayacak bir yerde muhafaza edin ve dilediğiniz gibi kullanın.

Limon yağı nasıl kullanılır?

Limon yağı, zeytinyağı ile karıştırılarak cilde ve saça uygulanabilir. Cilt ya da saç için uygulanacağı zaman kozmetik ürünlerin içine birkaç damla eklenebilir. Aynı zamanda yemeklere konularak da kullanılabilir. Direkt olarak limon yağını cilde uygulamamak gerekir.

Temizlikte de kendisinden destek almak mümkün oluyor Antibakteriyel özelliği sayesinde limon yağı evin birçok köşesinde yapacağınız temizlikte de yardımcı oluyor, özellikle mutfak robotlarının içinin temizlenmesinde, meyve ve sebzelerin yıkanmasında sıklıkla kullanılıyor.

Limon yağının faydaları nelerdir?

Limon yağı güçlü antioksidan özellikler taşıyor

Bu yüzden ağız yoluyla düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücudu hastalıklara yakalanmaktan koruyor.

Burun tıkanıklığına iyi geliyor

Birkaç damla limon yağı ile buhar banyosu yapıldığında tıkalı burun hemen açılıyor.

Boğaza iyi geliyor ve öksürüğe çözüm oluyor

Hatta çayınıza ya da ılık suya damlatacağınız limon yağıyla boğazda oluşan kaşıntı ve ağrılar büyük oranda geçiyor.

Kanın temizlenmesinde olumlu etkileri bulunuyor

İdrar söktürücü bir etki de gösteriyor.

Antioksidan özellikleri sayesinde kanın temizlenmesine yardımcı oluyor.

Damarlarda plakaların oluşmasının önüne geçiyor

Limon yağı, bu etkisiyle uzun vadede bir anda ortaya çıkabilecek kalp ve damar hastalıklarından da koruyor.

Ferahlatıcı etkisi sayesinde sindirim sisteminin de sağlıkla çalışmasını destekliyor

Limon yağı mideyi rahatlatıyor, sindirimle ilgili yaşanabilecek birçok sorunun önüne geçiyor.

Beynin sağlıkla çalışmaya devam etmesini sağlıyor

Kan dolaşımının düzenlenmesini sağladığından beyne gerekli oksijenin sağlıkla ulaşmasına destek oluyor, bu da başta hafıza ve konsantrasyon olmak üzere birçok sinirsel işlevin güzel bir şekilde yerine getirilmesini sağlıyor. Başka bir deyişle limon yağı hafızanın güçlenmesi ve konsantrasyonun artması konusunda da oldukça büyük etkileri olan isimlerden.

Cilt sağlığına olumlu etkilerde bulunuyor

Limon yağının cilde olan faydaları