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Limon tuzu nedir? Limon tuzu nerelerde kullanılır?

Salatalardan ev temizliğine kadar hanımların en sık kullandığı ürünlerden biri olan limon tuzu insan sağlığına zararlı mı? İşte, merak ettiğiniz tüm soruların yanıtı burada…

31 Mart 2019 Pazar 11:57
Limon tuzu nedir? Limon tuzu nerelerde kullanılır?

Limon tuzu der demez 80’li, 90’lı yıllarda dünyaya gelenlerin ağızları buruşacaktır. Bir zamanlar evlerden eksik olmayan, çocuklarında ‘alternatif şekeri’ olan bu ürünü gelin daha yakından tanıyalım.

Meyvelere ekşi tadını verir

Limon tuzunun bilimsel ismi kimyasal sitrik asittir. Limon tuzu; turunçgiller ve bitkilerin sularında bulunur. Meyvelere ekşi tadını veren kimyasal sitrik asit, 20. yüzyıla kadar limon başta olmak üzere turunçgillerin sıvılarından elde ediliyordu. Ancak son derece pahalı olan bu teknik zamanla yerini başka bir yönteme bıraktı. Kimyasal sitrik asit günümüzde genellikle sentetik olarak şeker pancarı melasından üretiliyor.

Harika bir alternatif

Ev hanımları limon tuzunu salatalarda, reçellerde ve turşularda sıklıkla kullanmayı tercih ediyor. Aynı zamanda bu ekşi lezzet, kimyasal temizlik ürünleri kullanmak istemeyenler için de harika bir alternatif sağlıyor.

Raf ömrünü uzatıyor

Kimyasal sitrik asit; gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinde kullanılıyor. Limon tuzu gıda ürünlerinin raf ömrünü uzatmak için birçok firmanın sıklıkla kullandığı ürünlerin başında geliyor.

Peki, kullanım alanı bu kadar geniş olan limon tuzu insan sağlığına zararlı mı?

  • C vitamini yönünden zengin olan limon tuzu, kilo vermeyi hızlandırır.
  • Meyve ve sebzelerin kararmasını geciktirir.
  • Limon tuzu; reçel ve turşularınızın uzun ömürlü olmasını sağlar.
  • İçli köftenin dağılmaması için kullanılan limon tuzu hanımların önemli mutfak sırlarından biridir.
  • Limon tuzu iyi bir kireç sökücüdür. Bu nedenle hanımlar genellikle limon tuzunu çaydanlık temizlerken kullanır.
  • Kimyasallardan uzak durmak isteyen hanımlar, beyaz sirkenin yanı sıra limon tuzuyla hazırladıkları sularla yer siler.
  • Limon tuzunu bulaşık makinesinde deterjan yerine kullananların da sayısı bir hayli fazla.

Limon tuzunun zararları nelerdir? 

Her üründe olduğu gibi limon tuzu da bazı kişilere dokunabilir. Temas halinde alerjik reaksiyonlara neden olabilecek limon tuzu, aşırı kullanımda ise kalıcı mide hasarlarına sebep olabilir. Bu nedenle limon tuzu kullanırken ölçüyü kaçırmamakta fayda var.

Kilo verdirir mi?

Zayıflamaya yardımcı olan limon tuzunu ılık bir bardak suyun içerisine ilave edip içtiğinizde metabolizmanı hızlandıracaktır. Ancak siz, siz olun bir hekime danışmadan kilo vermek için limon tuzlu su tüketmeyin.

Bu hususu kesinlikle atlamayın

Sitrit asidin gıda ürünlerinde kullanılan ismi E-330'dur. Limon tuzu yani E-330'un Rusya'da kullanımı yasak. Limon tuzu kullanırken bu önemli bilgiyi de göz önünde bulundurmanızda yarar var.

 

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:57
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