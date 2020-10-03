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Kadın - Aile Limon turşusu nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Limon turşusu nasıl yapılır?

Limon turşusu tarifi | Farklı ve sağlıklı bir turşu tarifi isteyenler 'Limon turşusu olur?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kolay limon turşusu nasıl yapılır? | Limon turşusu için gerekli malzemeler | denenmiş limon turşusu tarifi | Basit limon turşusu | Limon turşusunu nasıl kullanılır?

Yeniakit Publisher
2020-10-03 08:55:00 -
Limon turşusu nasıl yapılır?

Limon turşusu olur mu? | Limon turşusu hem sağlıklı hem de lezzetli bir yiyecek. Ekşi severlerin sofralarından eksik etmeyeceği turşuyu hazırlamak ise oldukça kolay.

Limon turşusu tarifi

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı kaya tuzu
  • 5 adet limon
  • 1 su bardağı su
  • 1 adet limonun suyu

Limon turşusu nasıl yapılır?

Turşuyu hazırlamaya limonları iyice yıkayarak başlayın.

Yıkadığınız limonları güzelce kurulayın.

Bıçakla limonların üzerine derin çizikler açın.

Açtığınız çiziklerin içerisine kaya tozu doldurun.

İçlerini doldurduğunuz limonları bir kavanoza yerleştirin.

Elbette kavanozları öncesinde kaynatarak steril hale getirmelisiniz.

Limonların üzerine limon suyunu dökün.

Kavanozda kalan kısmı suyla doldurun.

Kavanozun kapağını kapatın ve kavanozu çalkalayın.

Güneş almayan serin bir yerde turşunuzu iki hafta kadar olmaya bırakın.

İki haftanın sonunda turşunuzu kullanabilirsiniz.

Limon turşusu nasıl kullanılır?

Limon turşusu Güney Afrika ve Hindistan'da en çok tercih edilen turşular arasında yer alıyor. Limon turşusunu salatalarda, soslarda kullanabileceğiniz gibi yemeklerin yanında da ikram edebilirsiniz.

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