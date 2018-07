Limon suyu ile zayıflanır mı?

AZ MİKTARDA KALORİ İÇERİR:

Bir limondan elde edilen suda yaklaşık olarak 11 kalori bulunmaktadır.

VİTAMİN C:

Limon C vitamini açısından çok zengindir. Bir limondan elde edilen suda yaklaşık 19 miligram C vitamini bulunur ki bu da yaklaşık olarak kadınlarda günlük 1/4 oranında vitamin C ihtiyacını giderir, erkeklerde ise günlük 1/5 oranında vitamin C ihtiyaçlarını gidermekte yardımcı olur.

Vitamin C hücrelerinizin “Carnitine” salgılamasını sağlar, bu kimyasal madde hücrelerin yağ yakmasında ve enerji depolamasında yardımcı olur. 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre vitamin C tüketen insanların çalışma potansiyelleri artar.

BU DİYET NASIL UYGULANIR?

Bir fincan ya da kupanın içini sıcak su ile doldurun, daha sonra bir yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Sabahları bir bardak için, akşamları da yatmadan önce tekrar bir bardak için.

Şekerli sodalarınızı ya da yüksek kalori içeren kafelerinizi bir kenara bırakın ve bunlar yerine buzlu bir limon suyu için. Bu, sizin kalorinizi düşük tutmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca şekerinizi de azaltmaya yardımcı olur.

