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Kadın - Aile Limon, sarımsak ve maydanozun inanılmaz faydası: Saç dökülmesini durduruyormuş meğer
Kadın - Aile

Limon, sarımsak ve maydanozun inanılmaz faydası: Saç dökülmesini durduruyormuş meğer

Maydanoz, sarımsak ve limon ayrı ayrı kullanıldıklarında insan sağlığının mihenk taşları, bir araya geldiklerinde ise mükemmel bir kür oluşturan ve faydaları saymakla bitmeyen üç şifalı bitkidir. Limon güçlü etkileri ve faydalarıyla cilt bakımında, sağlıkta, beslenmede ve hatta temizlikte, daha birçok alanda kullanılıyor. Bunun en büyük sebebi de şüphesiz hem hoş-ferah bir kokuya sahip olması hem de içerisinde C vitamini ve sitrik asit barındırmasıdır. Kendi başlarına üçü birden antibiyotik ve doğal detoks nitelikleri taşıyan bu sebze sınıfından gıdalar ile kür hazırlamak ise hem kolay, hem faydalı. Peki bu sağlık üçgeni nasıl hazırlanıyor?

Yeniakit Publisher
2023-01-02 23:53:00 - 2023-01-03 00:03:10
Limon, sarımsak ve maydanozun inanılmaz faydası: Saç dökülmesini durduruyormuş meğer

Limon, sarımsak ve maydanoz kürü

Maydanoz, limon ve sarımsak bitkilerinin taze hallerinin sağlıklı bir yolla karıştırılması işlemine kür adı verilmektedir. Bu bitkilerin doğal bir şekilde temizlenerek ve soyularak karıştırıcı yardımı ile besin değerlerini kaybetmeyecek şekilde yoğunlaştırılması gerekmektedir. Doğal kür sabahları aç karnına kahvaltıdan 25-30 dakika kadar önce tüketilmelidir. Günde bir kez tüketimi sağlık açısından yararlı olacağı gibi, aşırı tüketimi elbette ki yan etkiler doğuracaktır.

Limon, sarımsak ve maydanoz kürü nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

12 adet maydanoz (sapı ve yaprağı birlikte)
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı limon suyu
yarım su bardağı su
Hazırlanışı:

Yaprakları ve sapları iyice temizlenen maydanoz ile kabuğundan ayrılmış 1 diş sarımsak mutfak robotu içerisine atılarak öğütülür. Ardından taze limondan sıkılmış 2 yemek kaşığı limon suyu ve yarım eklenerek karıştırılmaya devam edilir. Mutfak robotundan çıkarılan karışım tercihe bağlı olarak sıcak ya da ılık suyun içerisine konularak demlenmeye bırakılır. Demlenme süresinin sonunda aç karnına tüketilebilir.

Limon, sarımsak ve maydanoz kürü faydaları

Hazırlanan kürün özellikle kalp sağlığı açısından faydalı olduğu biliniyor. Faydaları ise:

*Kalp damarlarını açar
*Kalbi besleyen damar ve yolların tıkanmasını engeller
*Kalp damarlarında plak oluşumunu engeller
*Kan dolaşımını hızlandırır.
*İdrar yolu enfeksiyonlarını önler
*Sindirim sistemini düzenler
*Cilt sağlığını korur
*Daha genç görünüm kazanmayı sağlar
*Saç köklerini güçlendirir, saç dökülmesini engeller
*Kalp damarlarının yağ bağlamamasını sağlar.

Limon, sarımsak ve maydanoz kürü kullanımı

Limon, sarımsak ve maydanoz kürü bir çay şeklinde şeker ile ya da isteğe bağlı olarak çeşitli baharatlar ile birlikte tüketilebilir. İçerdiği mineraller ve vitaminler sayesinde direkt olarak cilde ya da saça uygulanarak da kullanılabilir. Cilt maskesi olarak kullanımında ya da saç bakımı tercihinde banyolardan önce kullanımı tavsiye edilir.

Limon, sarımsak ve maydanoz kürü zararlı mıdır?

Özellikle kalp sağlığı açısından büyük önem taşıyan bu sağlık üçgeninin bilinen nadir zararları olarak tansiyonu düşürmesi sayılabilir. Bu sebeple hipotansiyon olarak da bilinen düşük tansiyon hastalığına sahip kişilerce tüketimi önerilmez. Ayrıca bu birleşimin tansiyona etkisi büyük olduğundan tüketimi sırasında 3 gün boyunca sarımsak ekleyerek, sonraki 3 gün sarımsak kullanmayarak tüketilmesi önerilir. 9 günlük tüketimden sonra 3 gün ara verilmesi de tavsiye edilen kullanım şekilleri içindedir.

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