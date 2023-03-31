Bıttım sabunu faydaları! Uzmanlardan önemli itiraf: Herkesin faydalanabileceği sabun, her şeyi değiştiriyor

Bıttım sabunu eskilerin saç temizlemek ve saç sağlını korumak için sürekli kullandığı bir sabun türüdür. İçerisinde yer alanlardan dolayı saç dökülmesi üzerinde ciddi olumlu etkileri bulunmaktadır. Çok fazla kokusu olmayan bıttım sabunu bıttım ağacının menengiç yapraklarından elde edilir. Hem saç hem de cilt üzerinde faydalı olan bıttım sabunun tüm faydalarını ve nasıl kullanılması gerektiğini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Bıttım Sabunu Faydaları

Bıttım sabunu saça faydaları: Düzenli kullanıldığında saç dökülmesine karşı etkilidir.

Bıttım sabunu saç derisindeki yağlanmayı önleyerek kepek oluşumunu engeller. Saçların parlak görünmesini sağlar. Saçları ve saçlı deriyi temizler, tıkanan gözenekleri açarak hava almasını sağlar.

Saç dökülmesini azaltır. Saç köklerini güçlendirir ve özellikle de koparak dökülme sorununu düzeltir.

Eğer siyah nokta sorunu olan bir cilde sahipseniz düzenli olarak bıttım sabunu kullandığınızda gözenekler zamanla temizlenecek ve siyah nokta soru ortadan kalkacaktır.

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Şampuan yerine bıttım sabunu kullanmak saçların daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlamaktadır.

Saç ve sakallarda oluşan egzama sorununu tamamen çözmek için düzenli olarak bıttım sabunu kullanmanız önerilir.

Saç kırıklarını onarma, daha yumuşak saçlara sahip olma, kepek ve yağ sorunlarını çözmek için de bıttım sabunu kullanabilirsiniz.

Bıttım Sabunu Nasıl Kullanılır?

Islak saçınızı sabunu sürerek köpürtün. Çok fazla uzun saçlara sahipseniz saçınızı çok karıştırmadan sabunlamaya özen gösterin. Aksi takdirde saçlarınız karışıp kötü bir hale gelebilir. Eğer her gün saçlarınızı yıkıyorsanız 1 gün bıttım sabunu 1 gün şampuan ile yıkayabilirsiniz.

Bıttım sabunu İçeriği: Bıttım sabunu, yabani fıstık (bıttım) yağı ve Menengiç yağından yapılan bir sabun çeşididir. Bu sabunun Egzama ve Mantar gibi cilt hastalıkları nı iyileştirmesi yanında Kepek gibi döküntüleri ve saç dökülmelerini önleyici faktöre sahip olduğuna inanılıyor. Bıttım sabunu, bölgede 'Botan sabunu' olarak bilinmektedir.

Hakiki Bıttım sabunu nereden alınır? Bıttım sabunu orjinal olduğunu nasıl anlarız?

Yapım aşaması tamamlanan ve kullanıma hazır olan sabunun rengi bir süre sonra biraz açılabilir. Bunun sebebi, Bıttım sabununun içindeki suyun kurumasıdır. Su, zamanla buharlaşır ve yok olur. Hakiki sabunu anlamanın bir yolu bu rengi kontrol etmektir. Güvendiğiniz aktarlardan alın.