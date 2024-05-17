Limon: Bazı ürünler gibi faydalı olabilir! Sağlık için büyük bir rezerv... Bilmesi gereken detaylar neler?

limon, sağlıklı ve lezzetli besinlerdir. Limon C vitamini deposu olmasıyla bilinir ve sindirim sistemine de faydalıdır. Peki, limonun vücudumuza ne gibi faydalar sağlar? İşte hakkında bilmeniz gerekenler.

Limonun Faydaları

-Özellikle kandaki PH dengesini ayarlar.

-C vitamini kaynağıdır.

-Kanı temizleyici özelliği de bulunmaktadır.

-Lif bakımından zengindir.

-Bağırsakları çalıştırır.

-Özellikle egzamaya ve mantara karşı iyidir.

-Ayrıca iyi bir iltihap kurutucudur.

-Yüksek tansiyonu düşüren en etkili yöntemdir.

-Ateşi hızla düşürür.

-Akciğerlerde ki balgamı yerinde yumuşatarak söker.

-Kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca iyi bir yağ yakıcıdır.

-Hazmı kolaylaştırıcı özelliği de bulunmaktadır.

-İdrarı çoğaltır.

-Özellikle mesane ve böbrek taşlarını çoğaltır.

-Vücuttaki kireçleri temizler.

-Kusmayı önler ve düzenli kullanımda kusmanın önüne geçer.

-Limon suyu baş ağrısına da iyi gelir.

-Cilde sürüldüğü zaman cildi güzelleştirir.

-Sivilceleri geçirme özelliği de bulunmaktadır.

-Ayrıca cildin renk tonunu da açar.

-Boğaz enfeksiyonlarına da iyi gelir.

-Bademciklerin şişlerinin inmesini de sağlar.

-İshale de iyi gelir. İshali durdurur.

-Diş eti kanamalarına da iyi gelir. Kabuğunun çiğnenmesi gerekir.

-Çekirdekleri kabızlığa ve basura karşı iyi gelir.

-Limon kabuğu nasıra da iyi gelir.

-Metabolizmayı hızlandırır.

-Sıcak su ile tüketildiğinde ise ter attırıcıdır.

-Yünlü eşyaların arasına limon kabuğu koymak güvelerin düşmesini önler.

-Yanıkları giderir.

-Solunum sorunlarına iyi gelir.

-Ayrıca kalp ve damar sağlığını korur.

-Suyu asla şekerle karıştırılıp kullanılmamalıdır. Kandaki asidi yükseltir ve kireçlemeye, mantara sebep olur.

-Limonun suyu sıkıldıktan 15-30 sonra şifalı olan özelliğini de kaybetmeye başlar.

Tahine limon sıkıp yiyenler o dertten kurtuluyor: Tahine limon sıkıp yemek neye iyi gelir?

Tahine Limon Suyu: Sağlıklı Bir Lezzet

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Tahine limon sosu, sağlıklı yağlar, protein ve C vitamini bakımından zengin bir lezzet bombasıdır. Susam tohumlarından yapılan tahine, sağlıklı yağlar içerir ve sindirim sistemini düzenler. Limon ise antioksidan özellikleri sayesinde vücudu toksinlerden arındırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu iki malzemenin bir araya gelmesiyle elde edilen tahine limon sosu, yüksek besin değerleriyle doludur ve vücudu besler.

Tahine Limon Sosunun Faydaları Nelerdir?

Tahine limon sosu, birçok faydaya sahiptir. İlk olarak sindirim sistemine faydalıdır. Tahine, lif bakımından zengin bir besindir ve sindirim sistemini düzenler. Limon ise sindirimi kolaylaştırır ve mide yanmalarını önler. Bu nedenle tahine limon sosu, sindirim sorunları yaşayanlar için ideal bir tercihtir. Ayrıca, tahine limon sosu, vücuda enerji verir ve günlük protein ihtiyacını karşılar. Özellikle vejetaryen beslenenler için önemli bir protein kaynağı olan tahine limon sosu, kas sağlığını korur ve kas kaybını önler. Ayrıca, C vitamini bakımından zengin olan limon sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir ve vücut hastalıklara karşı korunur.