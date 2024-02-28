Limon! Ağızda çıkan uçuklar kabusunuz olmasın! Biz bir sır, kesin çözüm verdik: Beklemesi yeter

C Vitamini açısından oldukça zengin olan limon insan vücuduna bir çok faydası bulunmaktadır. Türkiye de üretimi oldukça fazla olan ve tüketimi de bir o kadar fazladır. Ayrıca her evden eksik olmayan limon sadece suyuyla değil çekirdeği ve kabuğuyla da faydalıdır. Sabah aç karnına içilen bir bardak limon su fazlasıyla faydalıdır. Yaz kış evlerden eksik olmayan limonun tadı ekşi olduğu için herkesin tek başına kullandığı bir durum değildir. İçeceklerde, tatlılarda, pastalarda ve yemeklerde daha çok tercih edilmektedir.

Limonun Faydaları

-Özellikle kandaki PH dengesini ayarlar.

-C vitamini kaynağıdır.

-Kanı temizleyici özelliği de bulunmaktadır.

-Lif bakımından zengindir.

-Bağırsakları çalıştırır.

-Özellikle egzamaya ve mantara karşı iyidir.

-Ayrıca iyi bir iltihap kurutucudur.

-Yüksek tansiyonu düşüren en etkili yöntemdir.

-Ateşi hızla düşürür.

-Akciğerlerde ki balgamı yerinde yumuşatarak söker.

-Kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca iyi bir yağ yakıcıdır.

-Hazmı kolaylaştırıcı özelliği de bulunmaktadır.

-İdrarı çoğaltır.

-Özellikle mesane ve böbrek taşlarını çoğaltır.

-Vücuttaki kireçleri temizler.

-Kusmayı önler ve düzenli kullanımda kusmanın önüne geçer.

-Limon suyu baş ağrısına da iyi gelir.

-Cilde sürüldüğü zaman cildi güzelleştirir.

-Sivilceleri geçirme özelliği de bulunmaktadır.

-Ayrıca cildin renk tonunu da açar.

-Boğaz enfeksiyonlarına da iyi gelir.

-Bademciklerin şişlerinin inmesini de sağlar.

-İshale de iyi gelir. İshali durdurur.

-Diş eti kanamalarına da iyi gelir. Kabuğunun çiğnenmesi gerekir.

-Çekirdekleri kabızlığa ve basura karşı iyi gelir.

-Limon kabuğu nasıra da iyi gelir.

-Metabolizmayı hızlandırır.

-Sıcak su ile tüketildiğinde ise ter attırıcıdır.

-Yünlü eşyaların arasına limon kabuğu koymak güvelerin düşmesini önler.

-Yanıkları giderir.

-Solunum sorunlarına iyi gelir.

-Ayrıca kalp ve damar sağlığını korur.

Limon, tuz ve karabiber birleşimi yemeğin lezzetini artırmasının yanı sıra sağlık ve temizlik konusunda çok faydalı olabilir.

İşte limon, biber ve tuzun farklı amaçlar için kullanılabileceğiz bazı öneriler.

Ağızda çıkan uçuklar kabusunuz olmasın!

*Ağız ülserini gideriyor.

*Ağız ülseri, sağlığınızın iyi olmadığının habercisi olabilir. Farklı rahatsızlıkların riskini beraberinde getiren bu sorunu ortadan kaldırmak için limon, tuz ve karabiber karışımını kullanabilirsiniz.

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*Bir limonun suyunu bir çay kaşığı tuz ile karıştırarak ılık suya ekleyin. Her yemekten sonra ağzınızı bu güçlü karışımla çalkalayın. Aftların yakın zamanda kaybolacağını fark edebilirsiniz.

Boğaz ağrısı için harika bir formül

Çeşitli nedenlerden dolayı oluşan boğaz ağrısı limon, biber ve tuz kombinasyonu sayesinde hafifleyebilir. Boğazınızda oluşan iltihaplanma güçlü birleşim ve içerisindeki zengin maddeler sayesinde geçecektir.

3 taze limonun suyunu yarım çay kaşığı karabiberi ve bir çay kaşığı deniz tuzun ılık suda karıştırın. Boğaz ağrısını iyileştirebilmek için bu kür ile gargara yapmayı deneyin. Geçmeyen öksürüğe karşı etkili bir ilaç olacaktır.

Fazla kilolardan kurtulun

Güçlü karışımın sağlığımıza olan etkileri saymakla bitmiyor. Bu karışım kilo kontrolü sağlamak isteyen bireyler için de faydalı olabilir. Kilo vermeyi ve yağ yakımını hızlandırmak 1/4 çay kaşığı karabiberi bir kaşık bal ve iki kaşık limon suyu ile bir bardak suda karıştırın.

Ardından bir tutam tuz ekleyerek karışımınızı her sabah aç karnına tüketin. Metabolizmayı hızlandıran etkili kür bağırsakları harekete geçirerek toksinlerin atılmasını sağlayacaktır.

Suyu asla şekerle karıştırılıp kullanılmamalıdır. Kandaki asidi yükseltir ve kireçlemeye, mantara sebep olur.

Limonun suyu sıkıldıktan 15-30 sonra şifalı olan özelliğini de kaybetmeye başlar.