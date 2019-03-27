Limon ağaçlı kütüphanede kütüphane haftası kutlandı

Gümüşhane’de 55. Kütüphaneler Haftası nedeniyle kutlama programı yapıldı. Türkiye’de kapalı mekanda yetişmiş en büyük limon ağacının yer aldığı İl Halk Kütüphanesinde gerçekleşen etkinlikte ilkokul öğrencileri gösteri yaptı, en çok kitap okuyanlara ödül verildi.

İl Halk Kütüphanesinde bulunan ve Gümüşhane’de çalışan bir polis memurunun tayininin çıkmasının ardından kütüphaneye saksı içinde emanet olarak bırakıldıktan sonra 1968 yılında görevliler tarafından kütüphanenin içine dikilen ve o tarihten beri sürekli büyüyen devasa limon ağacının dalları Kütüphaneler haftası nedeniyle ağaçlarla donatıldı.

“Hiçbirşey şu raflardan aldığınız kitabın keyfini vermiyor”

Kütüphane içindeki devasa limon ağacının altında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kitabın insan hayatında olmazsa olmaz bir yer edinmesi temennisinde bulunarak, “Allah’ın ilk emri ‘Oku’. İlk emri ‘Oku’ olan ‘Okudun mu?’ diye sormaz mı? Kütüphanelerimizin insanların kendini geliştirmesi noktasında çok önemli ve özgün mekanlar. Hiçbirşey şu raflardan aldığınız kitabın keyfini vermiyor” dedi.

İl Halk Kütüphaneleri halkın aydınlanması ve gelişmesiyle okumasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş müesseseler olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, “Bizde öğrencilik dönemimizde kütüphanelere çok giderdik. Hem ders çalışır hem de oradaki kaynaklardan faydalanırdık. Üniversite eğitimim döneminde hemen okuldan çıkınca Beyazıt Camii’nin yan tarafında sahaflar çarşısı vardı. Kitabın kokusunu, insana verdiği huzuru orada hissediyorsunuz” diye konuştu.

“Çocuklarımıza kitabı sevdirir, onu bir aşk haline getirirsek başarıyı yakalarız”

Konuşmasında çocuklara seslenen Vali Taşbilek, şunları söyledi: “Bu yaşlar şekillenmenin olduğu yaşlar. Anne babalar olarak çocuklarımızı bu yaşta kitap okumaya ne kadar çok yönlendirirsek, çocuklarımıza kitabı sevdirir, onu bir aşk haline getirirsek başarıyı yakalarız. Klasik okur yazarlığımız var ama duygusal okuryazarlık dediğimiz, kitaplarla buluşma noktasında hepimizin eksiği var. Bunu çocuk yaşta vermemiz lazım. Yavrularımızı kitabın ruhuyla buluşturduğumuz zaman çocuğun en büyük arkadaşı, en büyük alışkanlığı bu oluyor.”

Okul çağı döneminde öğretmenlere de çok iş düştüğünü dile getiren Vali Taşbilek, “Çocukları kulaktan dolma bilgilerle yönlendirmekten ziyade kitaplarla buluşturalım, en büyük hediyelerimiz kitaplar olsun” çağrısında bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş de yılda ortalama 35 bin okuyucuya hizmet veren İl Halk Kütüphanesinde 52 bin 793 kitap, 310 süreli yayın, 250 kitap dışı materyal bulunduğunu ve 2018 yılında 18 bin 341 adet kitabın ödünç olarak verildiğini söyledi.

55.Kütüphaneler haftasının ana temasının “Sürdürülebilir kalkınmada kütüphanelerin rolü” olarak belirlendiğini kaydeden Ateş, bilgiye ulaşan toplumların hep yönlendirici rolde olduğunu, okumanın insan için en kolay ve en etkili öğrenme yolu olduğunu ifade ederek okumanın yararlarını sıraladı.

Protokol konuşmalarının ardından Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Kitap ve kütüphane" adlı gösteriler sahnelendi.

Yılın okuyucularından çocuk kategorisinde en fazla kitap okuyan öğrenci Ebrar İkra Yılmaz olurken, gençlerde Edanur Asude Kaban, yetişkinlerde Zeynep Aslan oldu.

Etkinlik yeni alınan çocuk kitaplarından oluşan sergisinin açılışı ve ikram programıyla sona erdi.