Limitler artırıldı taksitler ötelendi

Son dönemde alınan tedbirler kapsamında ciddi adımlar attıklarını vurgulayan Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, sürekli senaryolar ve stres testleri yaptığını belirterek, gerçekleştirdikleri faaliyetleri şöyle anlattı:

Çözüm ortağı oluyoruz

Sürdürülebilirlik sadece bankayı değil, müşterileri de düşünmeyi ve onların kendilerine özgü ihtiyaçlarını da çözüme kavuşturmayı kapsamalı. Aslında bu ihtiyaçların bir kısmını öngörüyorsunuz, bir kısmını öngöremiyorsunuz. Bu çerçevede salgın iyi bir test oldu. Eksikliklerimizi, doğru yaptıklarımızı ya da tasarladığımız süreçleri gördük. Vatandaşların nakit akışlarının bozulduğu, satışların azaldığı, birçok dükkanın, mağazanın kapandığı, talebin azaldığı bir dönem yaşanırken bizler de, nakit akışının bozulmaması için harekete geçtik.

Bu dönemde öncelikle müşterilerimizin bize olan yükümlülüklerini öteledik, yapılandırdık. Bugüne kadar bin 500 ticari müşterimizin başvurusunu onayladık. Taleplerin yüzde 90’ını onayladık, kalanları da onaylayacağız. Bireysel müşterilerimizin de bin 100 talebi oldu. Son bir aylık dönemde 2,5 milyar liralık ticari finansman taksitini ve yaklaşık 17-18 milyon liralık bireysel finansman taksitini öteledik. Süreç uzarsa taksitleri daha da öteleyebilecek şekilde planımızı yapıyoruz. Ayrıca müşterilerimizin başkalarına olan yükümlülüklerine yardımcı olmaya çalıştık. Müşterinin çek, personel maaş ödemesi gibi yükümlülüklerine katkı verdik. Maaşını Albaraka Türk’ten alan şirketlerimize üç aylık maaş tutarı limiti imkanı sunduk. Bu dönemde KOBİ’lerimizin de KOBİ Destek Paketi ile yanında olduk. Kredi kartı ve ATM’den para çekme limitlerini artırdık. Kredi kartı olmayan müşterilerimize de şubelerden hızlı kredi kartı vermeye başladık. 7/24 para transferini devreye almıştık, bu dönemde ciddi rağbet gördü. Alneo temassız ödeme alt yapısı bu dönemde çok işe yaradı ve tahminlerimizin ötesinde cirolar elde edildi.

Turnusol kağıdı benzetmesi

Melikşah Utku, Türk bankacılık sektörünün teknolojiyi çok iyi kullandığını, değişik ürünleri hızlıca farklı kanallar üzerinden kullanabilmeyi başardığını söyleyerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Bankaların iş yapış biçimlerini ve mantalitesini değiştirmesi gerekiyor. Salgın dönemi bunu zorunlu kıldı. Bildiğimiz hiyerarşik yapıların, onay mekanizmalarının bu dönemde işlemediğini gördük. Aslında mevzuatta kendini yenilemek zorunda. Islak imza, belli bazı evrakların getirilmesi gibi zorunluluklar var. 65 yaş üzerindeki müşterilerimizin evine gitmeden bazı işleri yapamıyoruz. Bankaların iş yapış şekli ve mevzuat değişmeye başlayacak. Müşterilerimiz bu sürece çok hızlı bir şekilde hazır oldu.”

Sektörün iş yapış şekli çok değişti

“Bundan sonra bankacılık ve çağrı merkezleri gibi hizmet veren sektörlerde çok rahatlıkla yeni model arayışları başlayacaktır. Tabii ki personelin verimliliğinin ve iş yapış biçiminin ölçümlenmesi gerekli. Çünkü iş yeri bir disiplin oluşturuyor. Bazı konularda verimlilik artıyor ancak ev ve iş birbirine karıştığı için disiplini bazen tutturamıyoruz. Bunun dengesini oluşturmamız gerekiyor.”

Albaraka Türk Genel Müdürü Utku, katılım bankalarının, konvansiyonel bankalara oranla daha fazla döviz fonu havuzuna sahip olduklarını belirtti. Utku, herkesin yeni döneme adapte olmaya çalıştığını, kendisinin de bir hafta evden bir hafta ofisten işleri yürüttüğünü söyledi.