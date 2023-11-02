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Yerel Liman sahasında bulundu: 10 milyon lira değerinde!
Yerel

Liman sahasında bulundu: 10 milyon lira değerinde!

Yeniakit Publisher
2023-11-02 12:18:00 -

Yalova’daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi.

Türkiye, uyuşturucu ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Özellikle sınır ve limanlarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.

Son olarak Yalova'da düzenlenen operasyonda 10 milyon lira değerinde eroin esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya dair açıklama yaptı. Bakan Bolat, "Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova’daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi." dedi.

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