Limak’tan örnek kampanya

Örneğin Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova’nın dağıtımını yapan Limak Uludağ Elektrik tarafından 5 bin liraya kadar olan alacakların 3 takside bölünmesi planlanıyor. Genel Müdür Erman Aytaç, kampanya hazırlıklarının tamamlandığına işaret etti. Aytaç, “Aboneler, yeni dönemde sanal ortamdan borçlarını taksitlendirebilecek” müjdesini verdi. Limak Uludağ Elektrik’in hizmet verdiği bölgede 3 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Bölgede, 200 bin dolayında abonenin borcu olduğu iddia ediliyor.