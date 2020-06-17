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Ekonomi

Limak’tan örnek kampanya

Bu arada bazı enerji dağıtım şirketleri, elektrik kesintisi uygulamamak için kampanya hayata geçiriyorlar.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:07:00 -
Limak’tan örnek kampanya

Örneğin Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova’nın dağıtımını yapan Limak Uludağ Elektrik tarafından 5 bin liraya kadar olan alacakların 3 takside bölünmesi planlanıyor. Genel Müdür Erman Aytaç, kampanya hazırlıklarının tamamlandığına işaret etti. Aytaç, “Aboneler, yeni dönemde sanal ortamdan borçlarını taksitlendirebilecek” müjdesini verdi. Limak Uludağ Elektrik’in hizmet verdiği bölgede 3 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Bölgede, 200 bin dolayında abonenin borcu olduğu iddia ediliyor.

 

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