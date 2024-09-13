Limak Holding’in son hamlesi Bosna Hersek’te gündem oldu! "Hatay'da devreye alındı" diyerek duyurdular

Balkan Green Energy News, Limak Holding'in büyük güneş enerji santraliyle ilgili bir haber yayımladı.

"Limak, Türkiye'nin İkinci Büyük Güneş Enerjisi Santralinin Bir Kısmını Devreye Aldı" başlıklı haberin detayları:

Limak Yenilenebilir Enerji, Türkiye'nin ikinci büyük güneş enerjisi santrali olan Erzin-1'in 60 MW'lık bölümünü devreye aldı. 140 MW tepe kapasiteli santralin tamamlanmasıyla Türkiye'nin en büyük ikinci fotovoltaik tesisi olması bekleniyor. Proje, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Alanı (YEKA) teşvik planı çerçevesinde düzenlenen bir ihalede güç satın alma anlaşması kazanmıştı.

Santral, yıllık 270 GWh elektrik üretimi sağlayarak yaklaşık 106.000 yerel hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak. Limak, Ağustos ayında bu projede ilk iki segmentte üretime başladı. Erzin-1, nominal büyüklükte Türkiye'nin ikinci güneş enerjisi tesisi olacak ve Ecogreen'in Niğde'deki santraliyle eşit güçte bir bağlantıya sahip.

Limak, projeyi Ziraat Bankası ve Euler Hermes'ten aldığı kredilerle finanse etti ve GE Vernova ile Inogen Energy ile tedarik, kurulum ve devreye alma konusunda anlaşma sağladı. Santral, 200 hektarlık bir alanı kapsıyor ve inşaat aşamasında 500 iş imkanı sağladı.

Limak Enerji, geçtiğimiz yıl MW100 Türkiye listesinde 2,58 GW kapasite ile elektrik üretiminde yedinci sırada yer aldı. Şirket, 2023'te 9,5 TWh elektrik üretimi gerçekleştirdi ve hidroelektrik santrallerinde 1,11 GW, gaz santrallerinde ise 900 MW kapasiteye sahip.

Kaynak: X/Tarih ve Politika