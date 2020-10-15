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Ekonomi Limak Enerji'den meme kanserine farkındalık için "pembe" elektrik faturası
Ekonomi

Limak Enerji'den meme kanserine farkındalık için "pembe" elektrik faturası

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:52:06 -
Limak Enerji'den meme kanserine farkındalık için "pembe" elektrik faturası

BURSA (AA) - Limak Enerji bünyesindeki Uludağ Elektrik, meme kanserine dikkati çekmek için pembe renkte dizayn ettiği faturaları abonelerine ulaştırıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla müşterilere "O sizi bulmadan, siz onu bulun! Elle muayene ve mamografi hayat kurtarır" mesajı içeren pembe faturalar gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Sosyal Faturalar Projesi" kapsamında bugüne kadar sağlık, çevre ve eğitim gibi alanlarda pek çok bilgilendirici mesajı müşterilere ulaştırdıklarını bildirdi.

Pembe fatura uygulamasının geçen yıl ekim ayında da yapıldığını hatırlatan Aytac, "Yüzde 55 kadın çalışanı bulunan bir şirket olmamız, bu konuda özellikle hassasiyet göstermemizi gerektiriyor. Kadın çalışanlarımızın meme kanseri konusunda bilinçlendirilmesi de en çok önem verdiğimiz konular arasında. Her yıl olduğu gibi bu yıl da meme kanserinde erken teşhiste kritik öneme sahip olan kendi kendine muayeneyi anlatarak, bilgilendirme çalışmaları yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aytac, şirketin tüm çalışanlarına pembe renkte maske ve kurdele de dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

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