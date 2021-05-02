  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şok eden görüntü! Mayıs ayında kar yağdı
ABD'de bir silahlı saldırı daha: Yaralılar var
Yol verme kavgasında "Muşta" dehşeti
Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti
Spor Lille Teknik Direktörü Galtier: Burak Yılmaz sahanın ve haftanın lideri
Spor

Lille Teknik Direktörü Galtier: Burak Yılmaz sahanın ve haftanın lideri

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) lideri Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, Nice maçında gol atan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın sahanın ve haftanın lideri olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 09:21:00 -
Lille Teknik Direktörü Galtier: Burak Yılmaz sahanın ve haftanın lideri

Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, Ligue 1'de Nice'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle arka arkaya 9 karşılaşmada forma giyemediğini anımsatarak, "(Burak Yılmaz'ın) Geri dönüşü takımımız ve ofansımız için gerçek bir artı. Burak sahanın ve haftanın lideri." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz'ın 2 sarı kartı bulunduğu ifade eden Galtier, milli futbolcunun bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşeceğini, bunu önlemek için onu oyundan çıkardığını söyledi.

Galtier, bu durumu Burak Yılmaz ile konuştuğunu da kaydetti.

Burak Yılmaz ile Jonathan David arasındaki uyuma dikkati çeken Galtier, bu iki futbolcunun sahada uyumlu şekilde performans sergilemeleri için antrenmanlarda bu konuda çalışma yaptıklarını aktardı.

Galtier, Burak Yılmaz'ın gol atmaya alışık olduğunu belirtti.

Ligue 1'in 35. hafta karşılaşmasında dün Lille'in Nice'i 2-0 yendiği maçın gollerini milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik atmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkinci el araba fiyatları düşer mi? Araç sahibi olmak isteyenleri düşündürecek açıklama!
Gündem

İkinci el araba fiyatları düşer mi? Araç sahibi olmak isteyenleri düşündürecek açıklama!

İkinci el araba fiyatları düşecek mi diye merak eden vatandaşları üzecek bir açıklama geldi. Sektörün önde gelen isimleri, özellikle Ramazan..
ABD'de başörtüsü kararı
Dünya

ABD'de başörtüsü kararı

ABD’nin en küçük eyaletlerinden biri olan New Jersey'ye bağlı Newark şehrinde Müslüman kadın polislerin başörtüsüyle görev yapabilecekleri a..
Elon Musk'ın Bitcoin'den kazandığı para ortaya çıktı!
Ekonomi

Elon Musk'ın Bitcoin'den kazandığı para ortaya çıktı!

Elon Musk ve Tesla'nın kripto para macerası tam gaz devam ediyor. Tesla, ürettiği araçlardan elde ettiği gelirin fazlasını, Bitcoin üzerinde..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay