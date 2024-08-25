Lille Meunier'nin golüyle kazandı
Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Lille, Angers'i konuk etti. Pierre Mauroy Stadyumu'da oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı.
Lille'e galibiyeti getiren golleri 34 dakikada Trabzonspor'un eski futbolcusu Thomas Meunier ve 90+5. dakikada Mohamed Bayo attı.
Ev sahibi takım bu sonuçla ligde 6 puana yükselirken, Angers ikinci maçında da puan alamadı
Lille, Ligue 1'de gelecek hafta PSG'yi konuk edecek; Angers ise Nice'i ağırlayacak.
Ligue 1'de günün diğer maçında Monaco, deplasmanda Lyon'u Eliesse Ben Seghir ve Lamine Camara'nın golleriyle 2-0 yendi.
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