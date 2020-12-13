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Spor Lille, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
Spor

Lille, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-13 21:24:25 -
Lille, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

ANKARA (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, konuk ettiği Bordeaux'yu 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Ligue 1'in 14. haftasında Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda Bordeaux'yu konuk etti.

Milli oyuncular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede Lille, Jonathan Bamba'nın 17. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bordeaux, Toma Basic'in ağları sarsmasıyla 29. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Lille'de Jose Fonte, 45. dakikada fileleri havalandırdı ve takımının ilk yarıyı 2-1 önde tamamlamasını sağladı.

Karşılaşmanın ikinci devresinde başka gol olmadı ve ev sahibi ekip, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Lille'de Yusuf Yazıcı, 62. dakikada Jonathan David'in yerine oyuna dahil oldu.

Lille, bu sonuçla puanını 29'a yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Paris Saint-Germain'den devraldı. Bordeaux ise 19 puanda kaldı.

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