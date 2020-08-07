Likidite nedir? Merkez Bankası likidite açıklaması ne anlama geliyor?

Merkez Bankası bir son dakika açıklaması yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür" açıklamasını yaptı. Peki likidite ve açık piyasa işlemleri nedir?

Likidite nedir?

Merkez Bankası'nın bugünkü likidite hamlesinin ardından piyasa likiditesi nedir araştırılmaya başlandı. Piyasa likiditesi bir şirket ya da bir kişinin varlık fiyatında önemli bir değişikliğe neden olmadan bir varlığı hızlı bir şekilde satabileceği ya da satın alabileceği özelliğidir. Satışın fiyatı ve hızı arasındaki değişimin büyüklüğü ile ilgilidir. Peki likit bir piyasada satış nasıl olur. Likit bir piyasada hızlı satış yapmak fiyatı düşürmez ve değiş tokuş yapmak hafiftir. Likit olmayan bir piyasada hızlı satış fiyattan makas sağlar.

Açık Piyasa İşlemleri nedir?

Açık Piyasa İşlemleri Merkez Bankası'nın dolaşımdaki para miktarını kontrol edebilmek amacıyla hazine bonosu, tahvil ve hisse senedi alım satımına gitmesidir.