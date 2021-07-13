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Spor Ligler ne zaman başlayacak? 2021-2022 Süper Lig -2021-22 süper lig fikstür
Spor

Ligler ne zaman başlayacak? 2021-2022 Süper Lig -2021-22 süper lig fikstür

Süper Lig fikstür çekimi ilgi ile takip ediliyor. Süper Lig 2021-2022 sezonunun başlangıç tarihi futbolseverler tarafından merak kazandı. Süper Lig'de 2021-2022 sezonun başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Peki, Ligler ne zaman başlayacak? 2021-2022 Süper Lig -2021-22 süper lig sezon başlangıcı...

Yeniakit Publisher
2021-07-13 20:11:00 -
Ligler ne zaman başlayacak? 2021-2022 Süper Lig -2021-22 süper lig fikstür

Futbolseverlerin merakla beklediği ligler için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve Misli.com 2'nci Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Peki, Ligler ne zaman başlayacak? 

Ligler ne zaman başlayacak? 2

2021-2022 Süper Lig başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.

Süper Lig ve TFF 1'inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk derbisinde hangi takımlar oynayacak?

2021-2022 sezonunun ilk derbisi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak.

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