Ligler ne zaman başlayacak? 2021-2022 Süper Lig -2021-22 süper lig fikstür
Süper Lig fikstür çekimi ilgi ile takip ediliyor. Süper Lig 2021-2022 sezonunun başlangıç tarihi futbolseverler tarafından merak kazandı. Süper Lig'de 2021-2022 sezonun başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Peki, Ligler ne zaman başlayacak? 2021-2022 Süper Lig -2021-22 süper lig sezon başlangıcı...
Futbolseverlerin merakla beklediği ligler için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve Misli.com 2'nci Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Peki, Ligler ne zaman başlayacak?
Ligler ne zaman başlayacak? 2
2021-2022 Süper Lig başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.
Süper Lig ve TFF 1'inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezonun ilk derbisinde hangi takımlar oynayacak?
2021-2022 sezonunun ilk derbisi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak.