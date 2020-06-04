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Aktüel

Ligin başlamasına günler kala Japon sporseverlere kötü haber

Japonya’da profesyonel beyzbol liginin başlamasına günler kala iki beyzbol oyuncusu Covid-19’a yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 09:30:28 -
Ligin başlamasına günler kala Japon sporseverlere kötü haber

Japonya’da profesyonel beyzbol liginin başlamasına günler kala iki beyzbol oyuncusu Covid-19’a yakalandı.


Japonya’da profesyonel beyzbol liginin 19 Haziran’da başlaması beklenirken, ülkede en popüler sporlardan biri olan beyzbolun meraklılarına kötü haber geldi. Yomiuri Giants takımından Hayato Sakamoto (31) ve Takumi Ohshiro’nun (27) korona virüs testinde pozitif sonuç verdikleri açıklandı. Spor kulübünden yapılan açıklamada her iki ismin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, sporcuların tat ve koku alma duyularının da kaybolmadığı vurgulandı. Salı günü eğitim amacıyla oynanan bir maçta yer aldıkları öğrenilen ikilinin pozitif çıkmasının ardından tüm ekibin tedbir amacıyla test edileceği öğrenildi. Dün Saitama Seibu Lions’a karşı oynanması beklenen bir eğitim maçı da, son gelişmenin ardından iptal edildi. Ligin ise planlandığı üzere 19 Haziran’da başlaması bekleniyor.



Spor camiasında ilk değil


Daha önce Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima’nın korona virüse yakalandığı açıklanmış, beyzbol takımı Hanshin Tigers oyuncuları Shintaro Fujinami, Hayata Ito ve Kenya Nagasaka da Covid-19 testinde pozitif sonuç vermişti. Japon profesyonel sumo güreşçisi Kiyotaka Suetake ise virüsün neden olduğu çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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