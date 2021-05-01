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Spor Lig yarışı son haftaya kaldı! Bir takım küme düştü
Spor

Lig yarışı son haftaya kaldı! Bir takım küme düştü

TFF 1. Lig'in 33. haftasında oynanan maçlar sona ererken Akhisar Belediyespor deplasmanda Giresunspor'a 3-0 yenilerek Ankaraspor ve Eskişehirspor'un ardından TFF 2. Lig'e düşen üçüncü ekip oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 18:24:00 -
Lig yarışı son haftaya kaldı! Bir takım küme düştü

TFF 1. Lig'in 33. haftasındaki maçlar tamamlandı. Akhisar Belediyespor; Ankaraspor ve Eskişehir'in ardından 2. Lig'e düşen 3. ekip oldu.

Zirvedeki ekiplerden Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor maçlarını kazanarak, 34. haftaya 67 puanla girdi ve Süper Lig umutlarını son haftaya taşıdı.

Gelecek hafta Adanaspor Demirspor, Menemenspor ile Giresunspor, Tuzlaspor ile Samsunspor da Adanaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İşte 33. haftanın sonuçları

Adana Demirspor - Balıkesirspor: 3-0
Giresunspor - Akhisar Bld.Spor: 3-0
Samsunspor - Ankaraspor: 3-1
Keçiörengücü - Menemenspor: 4-1
Altınordu - Tuzlaspor: 3-2
Ümraniye - Altay: 0-1
Bandırmaspor - Adanaspor: 3-2
İstanbulspor - Boluspor: 1-1
Eskişehirspor - Bursaspor: 1-5

Puan durumu

(TFF 1. Lig'de ilk 2 sırayı alan takımlar doğrudan Süper Lig'e çıkacak. Son takım ise 3,4,5 ve 6. sıradaki ekiplerin oynayacağı play-off maçlarının ardından belli olacak.)

34. hafta fikstürü

Akhisar Bld.Spor-:-Ümraniye
Boluspor-:-Eskişehirspor
Altay-:-Bandırmaspor
Balıkesirspor-:-Altınordu
Menemenspor-:-Adana Demirspor
Bursaspor-:-Ankara Keçiörengücü
Ankaraspor-:-İstanbulspor
Adanaspor-:-Samsunspor
Tuzlaspor-:-Giresunspor

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