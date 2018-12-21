Lifecell Tech Drone League'infinal yarışları hafta sonu yapılacak

İSTANBUL (AA) - Lifecell Tech Drone League'in 2018 final yarışları 22-23 Aralık'ta Nişantaşı Üniversitesi Neotech kampüsünde yapılacak.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 22-23 Aralık'ta gerçekleşecek "Lifecell Tech Drone League Final Yarışı", internetten pilotlarla aynı anda dronelarını kumanda ettikleri görüntüleri canlı olarak izlenebilecek.

Nişantaşı Üniversitesi Neotech kampüsünde gerçekleştirilecek yarışların sonunda şampiyon belli olurken aynı zamanda, yarışlardan bir hafta önce yarış pistinin simülatöre yüklendiği yarışta, pisti en hızlı tamamlayan bir şampiyon daha final etabında ödülüne kavuşacak.

Lifecell Tech Drone League yarışlarında ilk defa DJI Türkiye Grubu'na özel bir video sahnesi yer alacak. Sahnede grup üyelerinin çektikleri fotoğraf ve videolar da yarışacak.

Verilen bilgiye göre, 22-23 Aralık saat 09.00-19.00 arasında girişin ücretsiz olduğu etkinliğe gün boyu Maslak Sun Plaza önünden her 15 dakikada bir ücretsiz servisler olacak.



