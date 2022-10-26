Liderlikten daha fazlası! Fenerbahçe, Rennes'i yenerse...

Fenerbahçe için 2022'nin en kritik maçlarından biri yarın oynanacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Rennes'i ağırlayacak.

Bu maça iki takım da 10'ar puanla giriyor. İlk maçın 2-2 bitmesi nedeniyle yarın kazanacak takım grup liderliğini, ikili averajla garantileyecek. Sarı-lacivertliler, son 12 maçını yitirmeyen rakibine karşı galip gelip bir değil pek çok zafer kazanmanın peşinde.

İşte galibiyetin getireceği avantajlar:

Statü gereği Avrupa Ligi grup ikincileri, Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü bitiren takımlarla ‘play-off' turu oynuyor. Liderler ise bu turu es geçiyor ve Kupa 2'deki ilk maçını mart ayında oynuyor. Yani Fenerbahçe yarın Rennes'i yenerse Mart 2023'e kadar tek kulvarda mücadele edecek.

Avrupa’da sezona 14.500 puanla 107'nci sırada başlayan Fenerbahçe bu sezon Avrupa kupalarında sergilediği performansla (6G, 3B, 1M) 22.000 puana ulaştı ve 70'inci sıraya yükseldi. Liderlikle hem Türkiye ek puanlar kazanacak, hem de sarı-lacivertliler kuralara daha iyi torbalardan girecek.

Bu sezon UEFA'dan 11.1 milyon Euro (200 milyon TL) performans primi kazanan Fenerbahçe, gruptan lider çıkarsa ‘bonus' para ödülü de kazanacak. Grup liderlerine 1.1 milyon Euro, ikincilerine 500 bin Euro veriliyor. Rennes maçı kazanılırsa ek kazanç 1 milyon 730 bin Euro (32 milyon TL) olacak.

Jorge Jesus, Rennes karşısında sahaya süreceği takımı büyük oranda belirledi. Kalede Altay ile başlayacak Portekizli hoca üçlü savunma kurgusunu seçecek ve Serdar Aziz-Henrique- Szalai'yi oynatacak. Orta alan Arao-Crespo'dan kanatlar Osayi ve Lincoln'den oluşacak. Sözcü'ye göre, hücumda ise Rossi-Batsuhayi-Joao üçlüsü yer alacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa istatistiği