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Liderlik yarışı için kritik maç! İşte muhtemel 11’ler

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında İstanbul'da Andorra ile mücadele edecek.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:33
Liderlik yarışı için kritik maç! İşte muhtemel 11’ler

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası EURO 2020 Elemeleri H Grubu 5. maçında bugün sahasında Andorra ile karşılaşacak.

Liderlik yarışı için kritik maç

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Donald Robertson düdük çalacak. Robertson'ın yardımcılıklarını Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kevin Clancy olacak.

Milli takımda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesi Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare'nin de sakatlıkları bulunuyor.

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 19.00'da İzlanda-Moldova ve TSİ 21.45'te Fransa-Arnavutluk maçları da oynanacak. Grupta yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 9 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Ozan, İrfan, Hakan, Deniz, Yusuf, Cenk.

Andorra: Gomez, Lima, Moises, Nicolas, Cervos, Vales, Rebes, Vieira, Alaez, Sanchez, Martinez.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:33
  1. A Milli Futbol Takımı
  2. 2020 Avrupa Şampiyonası EURO 2020 Elemeleri H Grubu
  3. TRT 1
  4. Vodafone Park
  5. İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Donald Robertson
  6. Oğuzhan Özyakup
  7. Cengiz Ünder
  8. Türkiye
  9. Andorra

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