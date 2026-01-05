Liderliğini 2026’ya taşıyor! FIAT’tan güçlü performans, güçlü gelecek!

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, 2025 yılını markanın performansı, Türkiye otomotiv pazarının genel seyri, elektrikli araçlardaki dönüşüm ve 2026 hedefleri kapsamında değerlendirdi. Aytaç, FIAT’ın hem satış hem üretim tarafında istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü vurgularken, Türkiye otomotiv pazarının potansiyeline olan güvenini de dile getirdi. Elektrifikasyon ve yerli üretimin FIAT’ın gelecek stratejisindeki kilit rolüne dikkat çeken Aytaç, önümüzdeki dönemin yeni modeller ve güçlü yatırımlarla şekilleneceğini ifade etti.

İşte Aytaç’ın değerlendirmeleri:

2025 yılı FIAT markası açısından istikrarlı performansın devam ettiği, yine yüksek satış adetlerine ulaştığımız ve satış başarısını istikrarlı biçimde sürdürdüğümüz bir yıl oldu. Kasım ayı sonu itibarıyla toplam 102 bin 681 adet satış gerçekleştirdik. Bu satışların 63 bin 839 adedi binek otomobil, 38 bin 842 adedi ise hafif ticari araçlardan oluştu. Aralık ayında karşılaştığımız yüksek talep ile birlikte yılı beklentilerimizin üzerinde kapatmayı öngörüyoruz.

Egea 715 bin satışla rekor kırdı

FIAT, 125 yılı aşkın süredir Türkiye’de ve dünya pazarlarında çok tercih edilen, sevilen, ikonik modelleriyle öne çıkan bir marka. Türkiye’de aralıksız 6 yıl üst üste pazar liderliğini koruyan tek marka konumundayız. 2015 yılının Kasım ayında satışa sunulan Egea, bugüne kadar 715 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaştı ve 9 yıl boyunca tüketicilerin en çok tercih ettiği modelimiz oldu.

Bu yıl da modellerimiz için belirlediğimiz hedeflerle paralel güçlü satış performansımızı koruduk. Otomobil tarafındaki itici gücümüz, lansmanından bu yana başarısını sürdüren Egea oldu. Bunun yanında büyüyen ithal ürün gamımız da yıl boyunca satış performansımıza önemli katkı sağladı.

Şehir içi mobilitede elektrikli lider

Şehir içi mobiliteyi İtalyan tarzıyla buluşturan Topolino, tamamen elektrikli 500, elektrikli ve hibrit motor seçeneklerine sahip 600 modellerimizin satışları hedeflediğimiz şekilde gerçekleşti. Ekim ayında FIAT’ın yeni küresel ürün gamının ilk modeli olan Grande Panda’yı pazara sunduk. Elektrikli Grande Panda, yalnızca 45 gün içinde 1.000 adedin üzerinde satışa ulaşarak kendi sınıfında son iki ayın en çok satılan elektrikli modeli oldu.

Hafif ticari araçta FIAT farkı

Bu yıl ayrıca Tofaş tarafından üretilen yerli Scudo ailesine Van ve Combi gövde tiplerinin ardından, yolcu taşımacılığına yönelik 8+1 koltuklu binek/minibüs versiyonu Ulysse eklendi. FIAT Professional’ın orta ticari segmentteki güçlü oyuncusu yerli Scudo ile 2025 yılında dikkat çekici bir başarı elde ettik. Scudo Van modeli, 6 bin 353 adetlik satış ve yüzde 35 pazar payı ile kendi sınıfının lideri oldu. Ulysse ile FIAT’ın hafif ticari araç pazarındaki gücü daha da artacak.

Ulysse’nin yerlileşmesi, ürün gamımızı güçlendirirken rekabet avantajımızı da ileriye taşıyacak. Scudo’da yakaladığımız ivmeyi, yerli Ulysse ile devam ettirmeyi hedefliyoruz.

Yeni dekor yolda

Türkiye otomotiv pazarı 2025 yılında da rekora doğru ilerliyor. Yıl sonunda toplam pazarın 1 milyon 350 bin ile 1 milyon 400 bin adet arasında gerçekleşmesini bekliyoruz. Türkiye’deki mevcut araç sahipliği oranı, otomobil ve hafif ticari araçlara olan ihtiyaç ile artan otomobil tutkusu birlikte değerlendirildiğinde pazarın potansiyelinin her zaman yüksek olduğunu görüyoruz.

Ekonomik parametreler yüksek talep oluşmasına uygun görünmese de son yıllarda olduğu gibi bu yıl da rekor bir pazar oluşuyor. Son 5 yılın pazar verileri incelendiğinde artık bir milyonlu seviyelerin kalıcı hale geldiğini görüyoruz. Bu araçların yenilenme dönemine girmesiyle birlikte pazar temposunun düşmeyeceğini öngörüyoruz.

Elektrifikasyonda hız kesmiyor

Önümüzdeki 2-3 yıl boyunca Türkiye otomotiv pazarındaki büyüme eğiliminin devam edeceğini ve her yıl yeni rekorların kırılabileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede 2026 yılı için de pozitif bir beklenti içindeyiz ve bu yıla paralel güçlü bir pazar öngörüyoruz.

Türkiye’de elektrikli araç pazarı hızlı bir büyüme sergiliyor. 2025 yılının ilk 11 ayında elektrikli araç satışları 170 bin adet seviyesine ulaştı ve yıl sonunda 190 bin adedi aşmasını bekliyoruz. Temmuz ayında yapılan ÖTV düzenlemelerine rağmen elektrikli araçların içten yanmalı modellere kıyasla halen daha cazip olması ve model çeşitliliğinin artması bu büyümeyi destekliyor.

FIAT olarak 2023 yılında tamamen elektrikli 500e ile başladığımız elektrifikasyon yolculuğumuzu sürdürüyoruz. 600 model ailesi ve Topolino’nun yanı sıra 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz Grande Panda lansmanının da katkısıyla, Kasım ayı sonu itibarıyla elektrikli araç satışlarımızı yaklaşık 2 bin 500 adede çıkardık.

2026 yılı FIAT markası için yeni ürün gamındaki modellerin peş peşe pazara sunulacağı özel bir yıl olacak. Grande Panda’nın ardından, lansman tarihleri yaklaştıkça yeni modellerimizi de açıklayacağız. Bundan sonraki dönemde satışa sunacağımız tüm yeni FIAT modellerinde mutlaka elektrikli bir seçenek yer alacak.

Doblo 2026’da gücü pekiştirecek

Yerli üretim, stratejik olarak en önemli alanlarımızdan biri olmaya devam ediyor. Hafif ticari araç segmentinde Scudo ve Ulysse’nin Tofaş’ta üretilmesi hem maliyet hem de pazara hızlı erişim açısından büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca 2026 yılının ikinci yarısında devreye girecek Doblo üretimi bu gücü daha da pekiştirecek.

Türkiye otomotiv endüstrisinin son 10 yılının en önemli modellerinden biri olan Egea’nın üretimi yıl ortasına kadar uzatıldı. Egea modelleri, 2026 yılında da FIAT’ın pazardaki güçlü konumunun temel taşlarından biri olmaya devam edecek.

Satış sonrası hizmette de lider

FIAT olarak önümüzdeki yıl da değişen koşullara rağmen sürdürülebilir başarıyı hedefleyen bir planlama ile ilerleyeceğiz. Satış performansının yanı sıra, sürekli geliştirdiğimiz satış sonrası hizmetlerimizle müşteri deneyimini iyileştirmeye, hayatı kolaylaştıran ve daha keyifli hale getiren çözümler sunmaya devam edeceğiz.