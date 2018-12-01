Liderler yemekte buluştu... Erdoğan'dan dikkat çeken talep
Arjantin Devlet Başkanı Mauriccio Macri G20’ye katılan devlet başkanları onuruna bir yemek verdi. Liderler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın helal yemek talebiyle, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un vejeteryan isteği dikkat çekti.01 Aralık 2018 Cumartesi 07:09
Arjantin'de G-20 Liderler Zirvesi başladı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında eşi Emine Erdoğan ile birlikte Colon Theatre'da düzenlenen kültürel etkinliğe katıldı ve liderler onuruna verilen yemeğe iştirak etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın helal gıda talebinde bulunduğu, Müslüman bir gözlemci eşliğinde yemekleri hazırlandığı bildirildi. Ayrıca alkol almayacağının bilgisinin verildiği açıklandı.
G-20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Buenos Aires’te bulunan dünya liderleri, eşleriyle beraber aile fotoğrafında yer aldı.
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